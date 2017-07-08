فرقة «كولدبلاي» تدعم المهاجرين بالغناء



تاريخ النشر: السبت 08 يوليو 2017 نيويورك (أ ف ب) أصدرت فرقة البوب روك البريطانية «كولدبلاي» أغنية منفردة جديدة سيعود ريعها إلى دعم المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا. وطرحت أغنية «إليينز» في وقت متأخر من مساء أمس الأول الخميس مع شريط فيديو وهي الأخيرة في ألبوم «كالييدوسكوب» الذي سيصدر قريباً. وأكدت فرقة «كولدبلاي» أن عائدات أغنية «إليينز» ستذهب إلى منظمة «مايجرنت اوفشور آيد ستايشن» المالطية الخاصة التي تقوم بعمليات إنقاذ بحرية في مياه المتوسط. وشارك في تأليف الأغنية براين إنو المعروف بأعماله مع المغني البريطاني الراحل ديفيد بووي.