«كيشا» تصدر ألبوماً جديداً بعد غياب 5 سنوات

نيويورك (أ ف ب)

كشفت المغنية الأميركية كيشا عن أولى أغانيها منذ أكثر من أربع سنوات، وهي مأخوذة من ألبوم جديد بعنوان «رينبو» يصدر في 11 أغسطس المقبل.

وكانت المغنية الثلاثينية احتلت عناوين الصحف في السنوات الأخيرة بسبب الملاحقات التي باشرتها ضد منتجها الدكتور لوك الذي اتهمته بالتحرش، إلا أنها خسرت دعواها القضائية العام الماضي. وحاولت كذلك من دون جدوى أن تلغي عقداً يربطها بشركة منتجها «كيموسابه ريكوردز» التابعة لمجموعة «سوني ميوزيك».

وقد اشتهرت كيشا بفضل أغنية «تيك توك» التي حققت نجاحاً عالمياً عام 2009. وقد عادت أمس الخميس إلى أوساط الموسيقى مع أغنية «برايينج» حول القوة الروحية، وهي مستوحاة بوضوح من تجربتها الشخصية.

ويعود آخر ألبوم لكيشا وهو بعنوان «واريور» إلى عام 2012.

وقد انفصلت «سوني ميوزيك» عن الدكتور لوك خلال السنة الراهنة.