رسالة لشاكور حول قطع علاقته بمادونا في مزاد

نيويورك (أ ف ب)

تظهر رسالة لتوباك شاكور معروضة للبيع في مزاد، أن فنان الراب الشهير الذي قتل عام 1996 وضع حدا لعلاقته بمادونا لأنه كان يخشى أن يؤثر ارتباطه بنجمة البوب البيضاء على صورته في أوساط السود. وكتب توباك الى مادونا في هذه الرسالة المؤرخة في يناير 1995 «ما أردت يوما أن ألحق بك الأذى».

ولم يعرف بأمر هذه العلاقة فعلاً إلا في عام 2015 عندما كشفت عنها مادونا في مقابلة.

ومضى توباك يقول في الرسالة التي تعرض للبيع في مزاد نهاية يوليو الجاري: «لن يؤثر ظهورك إلى جانب رجل أسود على مسيرتك لا بل على العكس قد تبدين بذلك أكثر انفتاحاً وإثارة للاهتمام».

وأضاف: «لكن بالنسبة لي وخصوصاً انطلاقا من الفكرة التي كانت لدي عن صورتي، فان الأمر كان ليعني أني اتخلى عن نصف الأشخاص الذين ساعدوني لأكون ما كنت أظن أني عليه»، في إشارة على الأرجح إلى شهرته في مجال «غانغستا راب» مع أغانٍ تدين عنف الشرطة، وتتناول مسائل تثير كثيراً قلق الأميركيين السود.