الذهب يتكبد أكبر خسارة أسبوعية في شهرين

لندن (رويترز)

تراجع الذهب، أمس، ليتجه صوب أكبر خسارة أسبوعية له في شهرين مع سعي المستثمرين وراء العوائد الأعلى للدولار الأميركي وأدوات الخزانة. وفي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، انخفض السعر الفوري للذهب 0.8 بالمئة إلى 1213.76 دولار للأوقية (الأونصة). وقال إدوارد ماير، المحلل لدى انتل اف.سي ستون في مذكرة «يسارونا بعض القلق إزاء قدرة الذهب على التماسك، ونتوقع بعض الضعف، خاصة إذا أوقدت أرقام الوظائف الأميركية اليوم شرارة طفرة جديدة في العوائد الأميركية».

ونزلت الفضة 0.6 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15.90 دولار للأوقية. والمعدن منخفض 4.2 بالمئة على مدى الأسبوع. في المقابل، ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 837.25 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ الثاني من يونيو في وقت سابق من الجلسة.