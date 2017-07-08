المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس

القاهرة (رويترز)

قال البنك المركزي المصري في بيان: «إنه رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس لثاني اجتماع على التوالي».

ورفع البنك سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 18.75 بالمئة من 16.75 بالمئة بينما زاد سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 19.75 بالمئة من 17.75 بالمئة، بعدما رفع كل منهما بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في مايو. ورفع البنك أيضاً سعر الخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 19.29 بالمئة.

وقال المركزي المصري في بيانه: «إنه اتخذ هذه الخطوة «تخفيفاً للآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وفي ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية، والتي بدأت منذ نوفمبر الماضي».

وأضاف أن المعدل الشهري للتضخم العام بلغ 1.7 بالمئة في مايو، وهو المعدل نفسه المسجل في أبريل، في حين ارتفع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 2.0 بالمئة من 1.1 بالمئة.

وقال: «إن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض إلى 29.7 بالمئة من 31.5 بالمئة، وذلك انعكاساً لقرارات السياسة النقدية السابقة».

وأضاف قائلاً: «يؤكد البنك المركزي أنه سيتخذ من القرارات التي تمكنه وبحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13 بالمئة في الربع الأخير من العام المقبل».