69.5 مليار دولار أرباح صندوق التقاعد الحكومي الياباني

طوكيو (رويترز)

حقق صندوق معاشات التقاعد الحكومي الياباني، أكبر صندوق لمعاشات التقاعد في العالم، أرباحا بقيمة 7.9 تريليون ين (69.5 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس مع صعود أسواق الأسهم العالمية.

وأظهرت نتائج أعمال الصندوق أمس أنه حقق عائدا قدره 5.86 بالمئة في السنة مع أصول قيمتها 144.9 تريليون ين.

وزاد المؤشر نيكي للأسهم اليابانية 12.8 بالمئة في السنة المالية الماضية بدعم من المشتريات القوية التي قام بها بنك اليابان المركزي في صناديق المؤشرات.

واستفادت الأسهم العالمية من استمرار تيسير السياسة النقدية مع إبقاء البنوك المركزية في أنحاء العالم لمعدلات الفائدة قريبة من أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وحقق صندوق معاشات التقاعد الحكومي عائدا بلغ 14.89 بالمئة في حيازاته من الأسهم اليابانية و14.2 بالمئة في حيازات الأسهم الأجنبية.

وفي 2014، قام الصندوق بتغيير رئيسي في سياسته ليزيد استثماراته في الأصول عالية المخاطر كالأسهم سعيا وراء عوائد أعلى بينما قلص اعتماده على السندات المحلية ذات العائد المنخفض.

وشكلت حيازات الأسهم اليابانية 23.28 بالمئة من أصول صندوق معاشات التقاعد، بينما شكلت السندات المحلية 31.68 بالمئة.

وخصص الصندوق 23.21 بالمئة للأسهم الأجنبية و13.03 بالمئة للسندات الأجنبية. واحتفظ الصندوق بالنسبة المتبقية البالغة 8.89 بالمئة على شكل سيولة نقدية.