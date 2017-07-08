بوتين: روسيا تواصل التعاون لتحقيق التناغم في أسواق الطاقة والحد من تقلبات الأسعار

هامبورج (رويترز)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إن روسيا تنوي مواصلة التعاون مع الدول الأخرى لتحقيق التناغم بأسواق الطاقة العالمية والحد من تقلبات الأسعار.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون بقيادة روسيا قد اتفقوا على خفض إنتاج النفط نحو 1.8 مليون برميل يومياً من يناير لكبح المخزونات ودعم الأسعار، ويستمر الاتفاق حتى مارس 2018.

وأضاف بوتين متحدثاً خلال اجتماع غير رسمي لدول مجموعة بريكس في هامبورج حيث تُعقد قمة مجموعة العشرين أن موسكو تنظر إلى اتفاق باريس بشأن تغير المناخ كأساس للتعاون طويل المدى.

وكان بوتين قال الشهر الماضي إنه يعتقد أن الوقت ما زال يسمح بإبرام اتفاق بشأن تغير المناخ رغم قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سينسحب من اتفاق باريس.