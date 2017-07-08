تذبذب أداء الأسهم بين جني الأرباح ودخول سيـولة جـديدة

حاتم فاروق (أبوظبي)

جاء أداء الأسواق المالية المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متبايناً ومتذبذباً بين جلسات تميزت بدخول قوة شرائية وارتفاع مستوى الأسعار وعمليات تجميع على بعض الشركات وبين تعرض بعض الأسهم وخصوصاً القيادية منها لعمليات جني أرباح ومضاربات أثرت بالسلب على مستويات السيولة والمؤشرات الكلية.

وقال خبراء ووسطاء ماليون لـ«الاتحاد» إن الأداء الإيجابي للأسهم المحلية خلال جلسات الأسبوع جاء مدعوماً بالأخبار الإيجابية الصادرة عن بعض الشركات وفي مقدمتها شركة «أرابتك» بعد الإعلان عن حصولها والشركات التابعة لها على عقود لمشاريع جديدة، فضلاً عن إعلان شركة «جي إف إتش» عن تعيين صانع سوق يحافظ على سعر سهم الشركة وتوفير السيولة، مؤكدين أن الأداء السلبي جاء نتيجة سيطرة النزعة المضاربية على عدد من الأسهم التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الجلسات الماضية.

وأوضح هؤلاء أن حالة التردد التي سيطرت على المستثمرين واستعجالهم بأخذ القرار بالتنقل بين البيع والشراء ساهمت بشكل كبير في تذبذب أداء المؤشرات بين الارتفاع والانخفاض، مؤكدين أن الأسواق تمر في الوقت الراهن بفترة الصيف وبدء موسم الإجازات وما يرتبط بها من تراجعات لمستوى السيولة وهدوء الأسواق، متوقعين عودة الأداء الإيجابي للأسهم المحلية مع ظهور المحفزات وفي مقدمتها نتائج الشركات المالية خلال النصف الأول، والتي من المنتظر أن تؤثر بشكل مباشر على السوق خصوصاً فيما يتعلق برفع مستوى السيولة وتعزيز ثقة المساهمين في الشركات المحلية.

تحسن الأداء