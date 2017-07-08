«أكوافنتشر» المائية تفوز بجائزة

دبي (الاتحاد)
فازت مدينة «أكوافنتشر» المائية في منتجع أتلانتس النخلة بجائزة أفضل مدينة مائية في دبي والشرق الأوسط، وحلت في المركز الرابع عالمياً، حيث تم اختيارها من قبل المسافرين والسياح في موقع «تريب أدفايزر» باعتبارها أفضل المدن المائية في المنطقة، وذلك وفقاً لملايين التقييمات والمراجعات على الموقع.
وحلت «أكوافنتشر» في المركز الرابع على مستوى العالم، متجاوزة بذلك جميع المدن المائية المنافسة في دبي والشرق الأوسط، إضافة لكبريات المدن المائية على مستوى العالم، مثل «ثيرما دو لارانجيس» في البرازيل، و«ديزني تايفون لاجون» في الولايات المتحدة الأميركية.
|
ووصف أحد التعليقات على الموقع مدينة «أكوافنتشر» المائية بالقول: «إنها وجهة واجبة الزيارة في دبي لجميع أفراد العائلة».
|
وتتضمن باقات العروض المقدمة دخول مدينة «أكوافنتشر» المائية، وحوض «الحجرات المفقودة»، ووجبة طعام مقابل 250 درهماً فقط للبالغين، و225 درهماً للأطفال، ما يعني توفير 105 دراهم للشخص الواحد.