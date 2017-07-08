«أكوافنتشر» المائية تفوز بجائزة

دبي (الاتحاد)

فازت مدينة «أكوافنتشر» المائية في منتجع أتلانتس النخلة بجائزة أفضل مدينة مائية في دبي والشرق الأوسط، وحلت في المركز الرابع عالمياً، حيث تم اختيارها من قبل المسافرين والسياح في موقع «تريب أدفايزر» باعتبارها أفضل المدن المائية في المنطقة، وذلك وفقاً لملايين التقييمات والمراجعات على الموقع.

وحلت «أكوافنتشر» في المركز الرابع على مستوى العالم، متجاوزة بذلك جميع المدن المائية المنافسة في دبي والشرق الأوسط، إضافة لكبريات المدن المائية على مستوى العالم، مثل «ثيرما دو لارانجيس» في البرازيل، و«ديزني تايفون لاجون» في الولايات المتحدة الأميركية.

وتعتبر مدينة «أكوافنتشر» المائية التي تقع في جزيرة النخلة في دبي، وجهة مفضلة للمشاهير والسياح من مختلف أنحاء العالم، حيث نالت الآلاف من التقييمات الإيجابية، وتمت مشاركة الصور الممتعة من المدينة المائية من قبل الآلاف على موقع «تريب أدفايزر»، حيث أعرب زوار «أكوافنتشر» عن إعجابهم بالأجواء العائلية المناسبة للضيوف من جميع الأعوام، إضافة إلى تعدد المغامرات الممتعة التي تتضمن إثارة الغوص مع أسماك القرش، والعديد من المنزلقات المثيرة والرائعة.

ووصف أحد التعليقات على الموقع مدينة «أكوافنتشر» المائية بالقول: «إنها وجهة واجبة الزيارة في دبي لجميع أفراد العائلة».

وبهدف مساعدة العائلات على الاستمتاع بالإجازة، بعيداً عن حرارة الصيف، فإن مدينة «أكوافنتشر» المائية تدعو الجميع لزيارة المنزلقات الرائعة في المدينة والحائزة جوائز عالمية، وبأسعار تبدأ من 225 درهماً فقط.

وتتضمن باقات العروض المقدمة دخول مدينة «أكوافنتشر» المائية، وحوض «الحجرات المفقودة»، ووجبة طعام مقابل 250 درهماً فقط للبالغين، و225 درهماً للأطفال، ما يعني توفير 105 دراهم للشخص الواحد.