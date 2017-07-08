80 متحدثاً يشاركون في «ويتيكس» 23 أكتوبر

دبي (الاتحاد)
رسّخ معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» 2017 الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي مكانته العالمية كأحد أكبر المعارض المتخصصة في العالم. وبات المعرض موعداً سنوياً تترقبه المؤسسات والمنظمات والهيئات والشركات المتخصصة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة من المنطقة والعالم لطرح حلولها ومنتجاتها الخضراء.
ومن المقرر أن يقام معرض «ويتيكس» 2017 تحت مظلة الدورة الرابعة من الأسبوع الأخضر، ليتزامن مع الدورة الثانية من معرض دبي الدولي للطاقة الشمسية، والدورة الرابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2017، التي تشهد مشاركة أكثر من 80 متحدثاً من أنحاء العالم في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والمدن الذكية والابتكار. ويعقد المعرض على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك من 23 إلى 25 أكتوبر 2017.
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ويضم معرض «ويتيكس» مجموعة متنوعة من الأنشطة المتعلقة باستهلاك الماء والطاقة، وحماية البيئة، وإدارة النفايات، والأبنية الخضراء، إضافة إلى آخر الحلول المتطورة التي تسهم في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. كما يوفر المعرض فرصة فريدة للمستثمرين والرعاة لبناء العلاقات التجارية، وتعزيز فرص الأعمال، والاجتماع مع أبرز الشركات وصناع القرار من مختلف بلدان العالم ضمن منصة واحدة. ويوفر المعرض منصة فريدة للأعمال، حيث يركز على استعراض التقنيات المتقدمة المتعلقة بقطاعات المياه والطاقة والبيئة، ويشكل ملتقى يحتضن أفضل الخبراء والمتخصصين، ومزودي الحلول، والمستثمرين، وصناع القرار الحكوميين، وشركاء الأعمال المحتملين، والمستهلكين من القطاعين العام والخاص.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس»: «يساهم «ويتيكس» في تعزيز فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تطوير قطاع الطاقة المتجددة، وتنويع مصادرها وبناء علاقات استثمارية قوية تعتمد أحدث المعايير العالمية لدعم مشاريع وحلول الطاقة النظيفة».