80 متحدثاً يشاركون في «ويتيكس» 23 أكتوبر

دبي (الاتحاد)

‬رسّخ ‬معرض ‬تكنولوجيا ‬المياه ‬والطاقة ‬والبيئة «‬ويتيكس» ‬2017 ‬الذي ‬تنظمه ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬مكانته ‬العالمية ‬كأحد ‬أكبر ‬المعارض ‬المتخصصة ‬في ‬العالم. ‬وبات ‬المعرض ‬موعداً ‬سنوياً ‬تترقبه ‬المؤسسات ‬والمنظمات ‬والهيئات ‬والشركات ‬المتخصصة ‬في ‬قطاعات ‬الطاقة ‬والمياه ‬والبيئة ‬من ‬المنطقة ‬والعالم ‬لطرح ‬حلولها ‬ومنتجاتها ‬الخضراء.

ومن المقرر أن يقام معرض «ويتيكس» 2017 تحت مظلة الدورة الرابعة من الأسبوع الأخضر، ليتزامن مع الدورة الثانية من معرض دبي الدولي للطاقة الشمسية، والدورة الرابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2017، التي تشهد مشاركة أكثر من 80 متحدثاً من أنحاء العالم في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والمدن الذكية والابتكار. ويعقد المعرض على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك من 23 إلى 25 أكتوبر 2017.

ومنذ انطلاقه في عام 1999 كمعرض لتقنيات إدارة المياه، تطور معرض «ويتيكس» بشكل متسارع، حيث تم في عام 2001 إضافة قطاع الطاقة، لتقوم بعدها هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 2004 بتوسيع هذا القطاع ليشمل مجالات البيئة وإدارة النفايات، ومن ثم الأبنية الخضراء، وحلول خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في 2008. ‬وقد ‬تم ‬في ‬عام ‬2012 ‬إضافة ‬مجالات ‬النفط ‬والغاز ‬والفحم ‬ضمن ‬قطاع ‬الوقود ‬الأحفوري ‬التابع ‬للمعرض، ‬وتبع ‬ذلك ‬إضافة «‬معرض ‬دبي ‬للطاقة ‬الشمسية» ‬في ‬عام ‬2016‬، ‬كأكبر ‬معرض ‬عالمي ‬متخصص ‬في ‬قطاع ‬الطاقة ‬الشمسية ‬في ‬المنطقة.

ويضم معرض «ويتيكس» مجموعة متنوعة من الأنشطة المتعلقة باستهلاك الماء والطاقة، وحماية البيئة، وإدارة النفايات، والأبنية الخضراء، إضافة إلى آخر الحلول المتطورة التي تسهم في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. كما يوفر المعرض فرصة فريدة للمستثمرين والرعاة لبناء العلاقات التجارية، وتعزيز فرص الأعمال، والاجتماع مع أبرز الشركات وصناع القرار من مختلف بلدان العالم ضمن منصة واحدة. ‬ويوفر ‬المعرض ‬منصة ‬فريدة ‬للأعمال، ‬حيث ‬يركز ‬على ‬استعراض ‬التقنيات ‬المتقدمة ‬المتعلقة ‬بقطاعات ‬المياه ‬والطاقة ‬والبيئة، ‬ويشكل ‬ملتقى ‬يحتضن ‬أفضل ‬الخبراء ‬والمتخصصين، ‬ومزودي ‬الحلول، ‬والمستثمرين، ‬وصناع ‬القرار ‬الحكوميين، ‬وشركاء ‬الأعمال ‬المحتملين، ‬والمستهلكين ‬من ‬القطاعين ‬العام ‬والخاص.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس»: «يساهم «ويتيكس» في تعزيز فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تطوير قطاع الطاقة المتجددة، وتنويع مصادرها وبناء علاقات استثمارية قوية تعتمد أحدث المعايير العالمية لدعم مشاريع وحلول الطاقة النظيفة».