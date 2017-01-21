النفط يواصل الارتفاع بفعل توقعات المعروض وبيانات صينية

سنغافورة (رويترز)
ارتفع النفط للجلسة الثانية أمس الجمعة، بدعم من توقعات بانخفاض إمدادات المعروض وتقارير تظهر طلباً قياسياً من الصين، لكن الأسعار ظلت تحت ضغط جراء ارتفاع مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 29 سنتا إلى 54.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 0756 بتوقيت جرينتش.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة ثمانية سنتات إلى 51.45 دولار للبرميل. وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن من المبكر جداً تقييم مدى التزام أعضاء أوبك بتخفيضات الإنتاج التي تعهدوا بها، في حين هبطت مخزونات النفط التجارية بالدول المتقدمة في نوفمبر لرابع شهر على التوالي، ومن المتوقع انخفاضها أيضاً في ديسمبر.
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وزادت مخزونات الخام 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير الجاري، في حين توقع المحللون ارتفاعها 342 ألف برميل. وأظهرت البيانات ارتفاعا أكبر بكثير من المتوقع في مخزونات البنزين. وتتجه العقود الآجلة لبرنت والخام الأميركي إلى تكبد ثاني خسائرها الأسبوعية على التوالي. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية).
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وتوقع الفالح في تصريحات لتلفزيون العربية نمو إنتاج النفط الصخري في عام 2017 بما بين 200 ألف و300 ألف برميل. وذكر الفالح أن تقديرات رئيس وكالة الطاقة الدولية بنمو النفط الصخري 500 ألف برميل «مبالغ بها». وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله لرويترز أمس، إن إنتاج البلاد من الخام ارتفع إلى 722 ألف برميل يوميا بعد تعافيه من انخفاض يرجع في جزء منه إلى سوء الأحوال الجوية. وارتفع الإنتاج منذ استئناف تشغيل حقل الشرارة النفطي عقب إعادة فتح خط أنابيب غربي الشهر الماضي بعد إغلاقه لمدة عامين، لكن إنتاج النفط انخفض إلى 655 ألف برميل يوميا بسبب سوء الأحوال الجوية الذي آخر الشحنات ونقص مساحات التخزين ومشكلات فنية. وارتفع الإنتاج من مستويات متدنية دون 300 ألف برميل يومياً العام الماضي، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى إعادة فتح موانئ، لكن الإنتاج الليبي يظل دون مستواه قبل انتفاضة 2011 حين بلغ 1.6 مليون برميل يومياً.