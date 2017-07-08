مركز «اتصالات» يتلقى 16 مليون مكالمة في 5 أشهر

حاتم فاروق (أبوظبي)

تلقى مركز اتصال «الإمارات للاتصالات - اتصالات» نحو 16 مليون مكالمة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2017، أي بمعدل 3.2 مليون مكالمة شهرياً بمتوسط يزيد على 106 آلاف مكالمة يومياً، بحسب المهندس حسن أحمد حسين نائب الرئيس لمركز خدمة العملاء في مركز اتصال «اتصالات» بعجمان.

وقال لـ «الاتحاد» إن مركز الاتصال يتلقى أكثر من 3.2 مليون مكالمة شهرياً، وأن 97% من المكالمات الواردة على الرقم 181 تتم الإجابة على استفساراتها خلال 15 ثانية، و86% من المكالمات الواردة للرقم 101 يتم الإجابة على استفساراتها خلال 20 ثانية، فضلاً عن تلقي 27 ألف مكالمة للدوائر الحكومية والشركات الكبيرة على الرقم 8009111 شهرياً.

وأضاف أنه تم تخصيص وحدة تابعة للمركز لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى تخصيص خطوط لخدمة أصحاب الأعمال وفئات الموظفين، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في ضمان سرعة تلبية احتياجات كل فئة على حدة، حيث إن أكثر من 90% من المكالمات الواردة من قبل شريحة قطاع الأعمال يتم التعامل معها خلال 20 ثانية أو أقل.

واعتمدت «اتصالات» مؤخراً برنامجاً لخدمة شريحة المستهلكين وفق المتطلبات في إطار سعي الشركة لرفع كفاءة تجربة العملاء، مما أسهم في رفع معدلات التعامل الفوري مع المكالمات الواردة للمركز، لاسيما المكالمات المتعلقة بخدمات تحديث البيانات، وضبط المودم (الراوتر) وإعادة برمجة الخدمة، والاتصال بشبكة الإنترنت، وباقات التلفاز من eLife.