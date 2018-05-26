أفغانستان: مقتل قيادي عسكري من «طالبان»



تاريخ النشر: الأحد 27 مايو 2018 كابول (وكالات) قتل قيادي عسكري من حركة «طالبان» في إقليم ننجارهار، في قصف جوي شنه سلاح الجو الأفغاني شرق أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وزارة الدفاع الأفغانية في بيان أمس. وأضافت الوزارة أن «قوات أفغانية نفذت عملية في إقليم ننجارهار، للقضاء على جول محمد سانجاري، القائد العسكري لطالبان». وذكر بيان الوزارة أن سانجاري، إلى جانب مقاتلين اثنين آخرين، كان مستهدفاً في منطقة سواتي بالإقليم، بينما كان يحاول الفرار من المنطقة. وأضاف بيان الوزارة أن «سانجاري كان متورطاً بشكل مباشر في هجمات انتحارية وهجمات إرهابية أخرى في الإقليم».