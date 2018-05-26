الجيش الهندي يقتل 4 مسلحين خلال محاولة تسلل في كشمير



تاريخ النشر: الأحد 27 مايو 2018 نيودلهي (وكالات) أعلنت السلطات الدفاعية الهندية أن قواتها قتلت أمس، 4 مسلحين خلال إحباط محاولة تسلل من الجانب الباكستاني إلى الأراضي الهندية على طول خط السيطرة في محافظة «كوبوارا» بولاية جامو وكشمير شمال البلاد. ونقلت وكالة «اندو اسيان نيوز» الهندية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية راجيش كاليا قوله إن «قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل في قطاع «تانغدهار» بالمحافظة، ما أسفر عن مقتل 4 مسلحين حتى الآن في العملية التي لا تزال متواصلة». وكان الجيش أحبط محاولة تسلل مماثلة قبل يومين في قطاع «كيران» بمحافظة «كوبوارا» إلا أن المسلحين انسحبوا إلى الجانب الباكستاني.