فعاليات «أسبوع جمارك دبي» الثاني تنطلق غداً

دبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات «أسبوع جمارك دبي الثاني» غداً، في مقر جمارك دبي، برعاية سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وبحضور معالي المفوض علي الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وأحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي وعدد من مديري ومسؤولي الجمارك في الدولة، حيث تشمل الفعاليات التي تستمر لغاية 26 يناير الجاري على أنشطة متنوعة ومسابقات للعملاء وأفراد المجتمع تحت شعار «نحقق الأمن ونزدهر معاً»، وتقدم فيه الدائرة لعملائها عدداً من الجوائز القيمة يومياً.

كما تأتي الفعالية تزامناً مع اليوم العالمي للجمارك الذي يصادف 26 يناير من كل عام.

وتشارك في التسويق للحدث في إمارة دبي 4 سيارات، مقدمة من الطاير للسيارات، منها فورد موستانج، مازيراتي كواتروبورتيه، رينج روڤر سبورت، وجاكوار XF، في إطار التعاون والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.

وأزاح عبدالله محمد الخاجه، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين بجمارك دبي، وأشوك خنّا، المدير التنفيذي لشركة الطاير للسيارات، الستار عن السيارات الجديدة، حيث تُعد قناة ترويجية جديدة للحدث، أثناء الفعاليات التي تقيمها سواء في مقرها الرئيس أو في المراكز الجمركية المنتشرة في الإمارة. وقال عبدالله الخاجه: «تعتبر جمارك دبي أول دائرة جمركية في الشرق الأوسط تدخل هذه السيارات الرياضية الفارهة في عملها، وتتواكب المبادرة مع الفعاليات المتعددة والمتميزة التي تنظمها الدائرة على مدار العام».

وقال أشوك خنّا، المدير التنفيذي لشركة الطاير للسيارات: «نوفر سيارات من فورد، جاكوار، لاند روڤر، مازيراتي، وبذلك سوف يتمكن موظفو جمارك دبي من رؤية سيارات من العلامات الأميركية والأوروبية الرائدة».