«داعش» يحرض على هجمات إرهابية في كييف



تاريخ النشر: الأحد 27 مايو 2018 كييف (وكالات) دعا تنظيم «داعش» الإرهابي، أمس، أنصاره لتنفيذ هجمات إرهابية في أوكرانيا أثناء نهائي دوري الأبطال. ويأتي ذلك بعد قيام مجهول بالإبلاغ بأن 5 محطات مترو في العاصمة الأوكرانية كييف «دنيبر»، و«هيدروبارك»، و«ليفوبيريجنا»، و«أرسينالنا»، و«هيروييف دنيبرا»، قد جرى تفخيخها بالمتفجرات، وذلك وفقاً لما أفاد به المكتب الإعلامي التابع لإدارة مترو كييف. على إثر ذلك أُغلقت محطات المترو المذكورة بالنسبة للركاب، وجرت عمليات تفتيش دقيقة تم بعدها إعادة فتح المحطات مع الإبقاء على حالة التأهب. واحتضنت كييف، أمس، مباراة القمة بين عملاقي كرة القدم ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري الأبطال.