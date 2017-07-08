سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

لحظات كثيرة ومهمة لا تفارق ذاكرة الدوري، وترتبط بالسجال المثير بين اللاعبين في ظل المنافسة القوية على حصد أفضل النتائج وتحسين الصورة على لائحة الترتيب، وفي ثنايا هذا المشهد تتقافز إلى الأذهان الأحداث التي رسمت «السعادة» على ملامح البعض، وبالقدر ذاته فقد علت علامات الحزن الوجوه الأخرى، لتبقى الذكريات التي تشكل محطات مهمة في الدوري ضرورية لصناعة الإثارة ووضع الصورة في إطارها الصحيح وتجعل الأمور أمام كل الاحتمالات.

حاولنا هنا تسليط الضوء على 14 لحظة مؤثرة في دورينا خلال الموسم الماضي، الذي شهد تتويج الجزيرة بالدرع وهبوط بني ياس وكلباء، وذلك في محاولة لتقريب الصورة ووضع الاطار المناسب لها من زوايا عدة لا تنتقص من قيمة المشاهد القوية خلال المرحلة الماضية، وقبل الانتقال إلى الموسم الجديد بالطموحات الكبيرة في متابعة المشوار.

1فارس جمعة: فرحة اللقب

اعتبر فارس جمعة مدافع الجزيرة الفوز على حتا بخماسية نظيفة في الجولة الـ 24 من الدوري محطة لا تنسى في ذاكرة الجزراوية، لأن الفريق كان بحاجة إلى نقطة فقط لإعلان فوزه باللقب قبل مواجهتي النصر والظفرة، موضحاً أن اللاعبين سعوا لبلوغ الهدف بالمردود القوي في ستاد حمدان بن راشد، رغم الاستماتة الكبيرة من أصحاب الأرض خصوصاً في الشوط الأول، وأذكر أننا حرصنا بعد انتهاء المباراة على الاحتفال مع الجماهير باللقب.