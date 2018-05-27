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رئيس كوريا الجنوبية يلتقي زعيم كوريا الشمالية لمدة ساعتين

ترامب: محادثات بناءة مع بيونغ يانغ بشأن عقد القمة
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تاريخ النشر: الأحد 27 مايو 2018

عواصم (وكالات)

زادت توقعات عقد اجتماع قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن واشنطن تجري «محادثات بناءة» مع بيونغ يانغ بشأن عقد القمة من جديد يوم 12 يونيو في سنغافورة، فيما أعلنت سيؤول أن رئيس كوريا الجنوبية «مون جيه - إن» عقد لقاء القمة الثاني مع زعيم كوريا الشمالية في المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين البلدين.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تجري محادثات بناءة للغاية مع بيونغ يانغ لعقد اجتماع قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وذلك بعد يوم من إلغائه الاجتماع، وقال ترامب في تغريدة على «تويتر» في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، «نجري محادثات بناءة للغاية مع كوريا الشمالية بشأن عقد اجتماع القمة من جديد، والذي إذا حدث، من المرجح أن يبقى في سنغافورة في نفس الموعد وهو الثاني عشر من يونيو، وإذا كان ضرورياً سيتم تمديده إلى ما بعد هذا الموعد».

وألمح ترامب في وقت سابق إلى أنه من الممكن إنقاذ القمة بعدما رحب ببيان تصالحي من كوريا الشمالية، وقال إنه يبقى منفتحاً على إجراء محادثات. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض «البيان الذي أصدروه كان لطيفاً جداً، سنرى ما سيحدث، نتحدث معهم الآن، قد تعقد القمة في الثاني عشر، يريدون بشدة القيام بذلك، نريد القيام بذلك».

بدورها، قالت مجلة «بوليتيكو» إن فريقاً يضم 30 من المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، يستعد للسفر إلى سنغافورة مطلع الأسبوع الحالي، وقال مسؤولون أميركيون، طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن الوفد يشمل جوزيف هاغن نائب كبير موظفي البيت الأبيض وميرا ريكارديل نائبة مستشار الأمن القومي.

هذا وتسبب أحدث تغيير مفاجئ في موقف ترامب، في ارتباك للمسؤولين في واشنطن. وقال وزير الدفاع جيم ماتيس للصحفيين، إن الدبلوماسيين «لا يزالون يعملون»، وقال إن ترامب أرسل تحذيراً بشأن القمة التي قد تعقد «إذا تمكن دبلوماسيونا من إعادتها إلى مسارها». وأحجمت كاتينا آدمز المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية عن الإدلاء بتفاصيل عن أي اتصالات دبلوماسية، لكنها قالت «كما قال الرئيس في خطابه للزعيم كيم، الحوار بين الدولتين هو الحوار الوحيد المهم، إذا كانت كوريا الشمالية جادة، فنحن نتطلع إلى السماع منهم من مستويات رفيعة». بدورها، اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحافيين أن ترامب لم يرغب في أن يكون الاجتماع «مجرد إبهار سياسي». وقالت «إنه يريد أن يحصل على أمر يدوم طويلاً وحل فعلي حقيقي. وإذا كانوا مستعدين لفعل ذلك، فنحن بالتأكيد مستعدون لعقد هذه المحادثات». ... المزيد
     
 