الأكراد يحتفظون بالرئاسة



تاريخ النشر: الأحد 27 مايو 2018 باسل الخطيب (أربيل) أكد سياسي مقرب من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، أن منصب رئيس جمهورية العراق سيبقى من حصة الأكراد. وقال سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، محمد حاجي محمود، إن منصب رئيس الجمهورية «سيبقى من حصة الأكراد لأن الأطراف الشيعية لن ترضى بمنحه للسنة»، معتبراً أن بقاء المنصب من حصة الأكراد «يبعد المخاطر عن الشيعة». ودعا المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، الأطراف السياسية الكردستانية للتوجه إلى بغداد بوفد مشترك وعدم مقاطعة العملية السياسية والبرلمان العراقي، مؤكداً تمسك الحزب بمنصب رئاسة الجمهورية. وقال مسؤول الهيئة العاملة في المكتب، ملا بختيار، إن الحزب «يسعى لإعداد مشروع موحد بشأن المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة».