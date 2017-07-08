فيتيل يتحدى «العقوبات» في جولة النمسا للفورمولا - 1

شبيلبرج (د ب أ)

قال السائق الأسترالي دانييل ريتشاردو، سائق ريد بول والفائز بسباق أذربيجان، إن الألماني سيبستيان فيتيل، سائق فريق فيراري، لن يتمتع بالاطمئنان لدى خوض فعاليات سباق الجائزة الكبرى النمساوي، المقرر غداً، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وقال ريتشاردو، الزميل السابق لفيتيل بفريق ريد بول، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إنه يعتقد أن السائق الألماني المتوج بطلاً للعالم أربع مرات، لن يؤدي بشكل مختلف خلال السباق النمساوي المقرر في شبيلبرج، رغم رد فعله الغاضب خلال سباق أذربيجان إزاء البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، ومنافسه الرئيسي على اللقب هذا الموسم.

وكان فيتيل قد عوقب بالتوقف عشر ثوانٍ بتهمة القيادة الخطرة باتجاه سيارة هاميلتون، خلال تدخل سيارة الأمان في سباق أذربيجان، الذي أقيم في باكو في 25 يونيو الماضي.

وأفلت فيتيل من تلقي المزيد من العقوبات من قبل الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا)، بعد أن تقدم بالاعتذار عن تصرفه.