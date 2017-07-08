فيدرر.. والبصمة الـ 15

لندن (أ ف ب)

تأهل السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثاً إلى الدور الثالث من البطولة، للمرة الـ15 في مسيرته، بفوزه على الصربي دوسان لايوفيتش 7-6 (7-صفر) و6-3 و6-2. ويلتقي فيدرر (35 عاماً)، حامل اللقب 7 مرات، الألماني ميشا زفيريف الفائز على الكازخستاني ميخائيل كوكوشكين بخمس مجموعات.

وحسم فيدرر مجموعة أولى متكافئة في شوط فاصل «تاي بريك» 7-صفر، قبل أن يحسم الثانية والثالثة بسهولة. وعزز فيدرر الساعي إلى لقبه الأول في ويمبلدون منذ 2012، رقمه القياسي محققاً فوزه الـ86 على ملاعب لندن الخضراء. وقال فيدرر بعد فوزه: عانيت في بداية المباراة ولم أجد إيقاعي، بعدها تمالكت أعصابي وقدمت بعض اللعب الجيد.

وفاز زفيريف على البريطاني اندي موراي في بطولة أستراليا هذا العام، بيد أن فيدرر تخطى الألماني مرتين هذه السنة.

وأمضى فيدرر، المصنف أول عالمياً سابقاً وحامل لقب 18 دورة كبرى (رقم قياسي)، 43 دقيقة في مباراته الأولى ضد الأوكراني الكسندر دولجوبولوف قبل انسحاب الأخير بسبب الإصابة. وفاجأ فيدرر الجميع مطلع العام الحالي بإحرازه بطولة أستراليا المفتوحة ثم اتبعها بلقب دورتي الماسترز للألف نقطة في ميامي وسينسيناتي الأميركيتين قبل أن يغيب عن دورات الملاعب الترابية وبطولة رولان جاروس.

وخرج فيدرر من الدور الأول لدورة شتوتجارت الألمانية في 14 يونيو الماضي، لكنه تألق في نهاية الشهر بإحرازه لقب دورة هاله الألمانية.