الجيش السوري يسرح مجندين قاتلوا في صفوفه

دمشق (أ ف ب)
أصدر الجيش السوري قراراً بتسريح دورة عسكرية التحق أفرادها بالخدمة الإلزامية في العام 2010، وقاتلوا في صفوفه طيلة سنوات النزاع الذي بدأ عامه الثامن، وفق ما أفادت صحيفة «الوطن» القريبة من السلطات ومجندون لوكالة فرانس برس أمس.
وأوردت الصحيفة: «صدور قرار بتسريح صف الضباط والاحتياطيين في الدورة 102 اعتباراً من الأول من حزيران 2018».
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وقال محمد (27 عاماً)، وهو رقيب في الجيش من مدينة حلب، التحق بالخدمة الإلزامية مطلع شهر مايو 2010 ويشمله قرار التسريح لوكالة فرانس برس: «شعوري شعور مقاتل انتصر في حرب كبيرة، ربما تكون أضخم حرب أشهدها في حياتي».
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على غرار محمد، الذي كان يفترض أن يتسرح في العام 2012، لولا اندلاع النزاع، يقول رائد (30 عاماً): «حين تأكدت من الخبر، خرجت من قطعتي في ريف درعا، وأطلقت النار في الهواء».