ريباريكوفا.. وتضميد الجراح

لندن (أ ف ب)

أقصيت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثالثة والمرشحة لإحراز لقب فردي السيدات من الدور الثاني، بخسارتها أمام السلوفاكية ماجدالينا ريباريكوفا 3-6 و7-5 و6-2. وقلبت ريباريكوفا المصنفة 108 تأخرها بمجموعة إلى فوز ثمين على الملعب الرئيس، لتضرب موعداً مع الأوكرانية ليسيا تسورنكو في دور الـ32. وبلغت بليسكوفا (25 عاماً) نهائي بطولة الولايات المتحدة العام الماضي ونصف نهائي رولان جاروس الشهر الماضي، بيد أن مسيرتها في ويمبلدون تعثرت مجدداً، إذ فشلت للعام السادس على التوالي في تخطي الدور الثاني. وفي ظل غياب الأسطورة الأميركية سيرينا وليامس بداعي الحمل، وتراجع مستوى الألمانية أنجليك كيربر المصنفة أولى عالمياً، رشح النقاد بليسكوفا للعب دور رئيس في المنافسة على اللقب، خصوصاً بعد إقصاء مواطنتها بترا كفيتوفا حاملة اللقب مرتين. وكانت ريباريكوفا المصنفة 31 عالمياً سابقاً، قد غابت 7 أشهر عن الملاعب بعد خضوعها لجراحتين في ركبتها ورسغها، فتراجعت إلى المركز 453 عالمياً، لكنها جاءت إلى لندن بعد تتويجها بدورتي سوربيتون وايلكلي على العشب. وقالت ريباريكوفا التي تملك رصيداً جيداً يبلغ 15-1 على العشب هذه السنة: لم أكن أتوقع خسارة المباراة، لكني لم أكن واثقة لهذه الدرجة، لست قادرة على الكلام الآن وأنا سعيدة جداً.

وتابعت ريباريكوفا التي بلغت دور الـ32 في ويمبلدون للمرة الثانية في 10 مشاركات: الشعور رائع، خضعت لجراحتين ولم ألعب منذ 7 أشهر، وبلغت الآن الدور الثالث في ويمبلدون.