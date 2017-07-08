ديوكوفيتش.. واستعادة الحيوية في «ويمبلدون»

لندن (د ب أ)

صعد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش للدور الثالث ببطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، ثالث بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم، عقب فوزه على التشيكي بافلاسك آدم، المصنف رقم 136 عالمياً، بنتيجة 6 - 2 و6 - 2 و6 - 1 في الدور الثاني للمسابقة.

بتلك النتيجة، بلغ ديوكوفيتش، الفائز باللقب في ثلاث مناسبات والمصنف الثاني للبطولة، الدور الثالث للمسابقة للعام التاسع على التوالي، ويبدو أن نتائج ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً سابقاً، بدأت في التحسن تدريجياً واستعاد حيويته، بعد تراجعه خلال الـ13 شهراً الماضية، لاسيما عقب تتويجه مؤخراً بلقب بطولة إيستبورن، المقامة على الملاعب العشبية.

وانتزع ديوكوفيتش فوزه رقم 235 في بطولات جراند سلام، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين تحقيقاً للانتصارات في تلك المسابقات عبر التاريخ، متفوقاً بفارق انتصارين على النجم الأميركي السابق جيمي كونورز.

وأبدى ديوكوفيتش، سعادته بالتأهل إلى الدور الثالث، وقال: بالفعل أشعر بمتعة بالغة خلال عملية (العودة)، خاصة في الشهرين الماضيين، رغم أن النتائج لم تصل بعد إلى المستوى الذي عهدته خلال السبع أو الثماني سنوات الماضية.