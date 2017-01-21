إعلان الفائزين بجوائز «حرة رأس الخيمة» لعام 2016

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار عن أسماء الفائزين بجوائز المنطقة الحرة برأس الخيمة لتميز الأعمال لعام 2016. وضمت قائمة الشركات الفائزة شركة سالاتي لمستلزمات الصلاة كأفضل شركة ناشئة، وشركة بوركت ميدل إيست لتجارة معدات مكائن الورش كأفضل تقنية جديدة، بينما فازت ستافورد أسوسيتس للتعليم عن بعد، بجائزة أفضل منشأة صغيرة، وسينرجي إنترناشونال للتجارة العامة، بجائزة أسرع المنشآت الصغيرة نمواً، وإنترناشونال أرمورد جروب لتجميع السيارات كأسرع المنشآت المتوسطة والكبيرة نموا.

كما فزت بجائزة أفضل الشركات الصناعية الصغيرة للعام شركة سباتيال كومبوسيات سوليوشنز، وبجائزة أفضل الشركات الصناعية المتوسطة للعام شركة ناتشورال لإنتاج المستحضرات الطبيعية، وأفضل الشركات الصناعية الكبيرة للعام شركة أرك إنترناشيونال ميدل إيست، بينما فازت شركة يوتيكو بجائزة أفضل مساهم في تنمية إمارة رأس الخيمة، وشركة فيوتشر كوليج بجائزة أفضل شركة في المسؤولية المجتمعية.

وأُقيم حفل توزيع الجوائز في فندق ريكسوس باب البحر بجزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة بحضور الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، العضو المنتدب لهيئة المنطقة الحرة وعدد من المسؤولين.

وقال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي: «عقدنا مسابقات تميُز الأعمال لثلاثة أعوام متتالية، وفي كل عام نزداد فخراً بما تحققه شركاتنا من إنجازات مستمرة، ويكفينا أن هذه الشركات المميزة قد تأسست ونمت وازدهرت تحت مظلة المنطقة الحرة وهيئة الاستثمار».

وقال رامي جلاد، المدير التنفيذي المشترك للهيئتين: «إن كِلتا المنطقتين الحرتين بالإمارة ستواصلان دعمهما وتشجيعهما للشركات العاملة تحت مظلتها بغرض تعزيز الموقع الريادي لإمارة رأس الخيمة كإحدى أهم الوجهات الجاذبة للمستثمرين من أنحاء العالم كافة، وسيشهد هذا العام تطورات وتغيُرات كبيرة للمنطقة الحرة وهيئة الاستثمار برأس الخيمة».