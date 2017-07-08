«أصحاب الهمم» إلى لندن للمشاركة في «مونديال» ألعاب القوى

أسامة أحمد (دبي)

تغادر صباح اليوم بعثة منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم، متوجهة إلى لندن للمشاركة في النسخة الجديدة لكأس العالم لـ«بارالمبية» ألعاب القوى، والتي تستمر فعالياتها حتى 24 من يوليو الجاري بوجود نخبة من أبطال العالم في «أم الألعاب».

وأكمل منتخبنا كل استعداداته النفسية والبدنية لخوض التحدي الجديد بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في النسخة الماضية لدورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت في ريو دي جانيرو، حيث يسعى أبطال «أم الألعاب» من أجل ترك بصمة في «المونديال».

وعملت الأجهزة الفنية بالأندية التي يتبع لها اللاعبون المختارون على تكثيف الإعداد خلال الأيام الماضية حتى تكون معادلاتهم موزونة لتحقيق نجاح جديد لرياضة أصحاب الهمم بالدولة، والتي تقطف ثمار اهتمام القيادة الرشيدة، ما كان له المرود الإيجابي على مشاركة منتخباتنا الوطنية المختلفة على الصعد كافة.

ويقود محمد القايد بطلنا الأولمبي، والحاصل على ذهبية 800 متر في دورة الألعاب الأخيرة التي أقيمت في ريو دي جانيرو، والتي تعد الأولى في تاريخ ألعاب القوى خلال مشاركاتها بالدورات البارالمبية «أصحاب الهمم» في كأس العالم لألعاب القوى وسط تحديات كبيرة بعد الإنجاز الذي حققته رياضة «أصحاب الهمم» في «بارالمبية ريو»، خصوصاً أن «مونديال لندن» يعتبر من الأحداث المهمة في خريطة «ألعاب القوى»، حيث يسعى منتخبنا لحصد النتائج الإيجابية التي تؤهله للمحافظة على المكتسبات التي حققها خلال الفترة الماضية، أبرزها الإنجاز الكبير الذي حققه في «ألعاب ريو» وكان محل إشادة الوسط الرياضي بمختلف ألوان طيفه، خصوصاً أن الجميع ينتظر نجاحاً جديداً لرياضة أصحاب الهمم في «مونديال لندن» الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية حتى يحقق المنتخب ما يصبو إليه الجميع في ظل الاهتمام الكبير الذي تجده رياضة أصحاب الهمم من القيادة الرشيدة على الصعد كافة.