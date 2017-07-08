100 مشارك في «المخيم الصيفي»

الشارقة (الاتحاد)

ينظم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية المخيم الصيفي الأول للرياضات البحرية تحت شعار «عيش حياة البحر»، وذلك من 15 وحتى 24 يوليو الجاري بمنطقة الخان بالشارقة بمشاركة 100 متسابق.

ورصد النادي مجموعة من الأهداف لتنظيم هذا المخيم الصيفي الأول من نوعة على مستوى الإمارة والذي سيخصص للرياضات البحرية أهمها تعزيز الدور المجتمعي للنادي وتوفير فرص الممارسة الرياضية البحرية الترويحية، وبث روح الولاء والانتماء والروح الوطنية بين الأطفال والشباب من خلال ممارسة الأنشطة البحرية، واكتشاف مواهب الأطفال والشباب وتطوير أدائهم، واستثمار وقت الفراغ خلال الصيف لدى الأطفال والشباب بما يعود بالنفع عليهم وأسرهم والمجتمع.

وحدد المجلس الفئة المستهدفة من 12 إلى 16 سنة كما حدد العدد المطلوب من المشاركين بمئة مشارك يمارسون هواياتهم من الرابعة إلى الثامنة يوميا طيلة فترة المخيم، كما حرص على توفير وسائل نقل للمشاركين.

وكشف علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي عن التحضيرات الخاصة بالمخيم والأنشطة كافة، وأكد أن النادي رصد كل الإمكانيات المطلوبة لنجاح النسخة الأولى من المخيم وتحقيق أهدافه.

وقال: برنامج الفعاليات يحتوي على كورسات تعليمية للدراجات المائية والتجديف والكياك والكشافة البحرية، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية تتضمن «بنانا بوت» وكرة طائرة شاطئية وكرة قدم شاطئية وملعبا صابونيا ومسابقات ترفيهية هذا إلى جانب رحلات إلى مدينة الألعاب المائية «دريم لاند» ومربي الأحياء المائية ومتحف الشارقة البحري.

وناشد المدفع الراغبين في المشاركة من أبناء الشارقة سرعة التسجيل بمقر النادي بمنطقة خور الحيرة بكورنيش الشارقة منوها العدد محدود ولن يزيد على 100 مشارك.