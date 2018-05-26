ليبيا: مقتل 15 شخصاً أثناء محاولتهم الهرب من تجار البشر

باريس (د ب أ)
أفادت منظمة أطباء بلا حدود، في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، بأن 15 شخصاً، على الأقل، قتلوا وأصيب عشرات آخرون قبل أيام بعد إطلاق النار عليهم أثناء محاولتهم الفرار من تجار البشر في ليبيا. وقالت المنظمة الخيرية التي تتخذ من باريس مقراً لها، إن أكثر من 100 شخص هربوا من سجن سري يديره المهربون قرب بلدة بني وليد في شمال غرب البلاد يوم الأربعاء، لكن تم إطلاق النار عليهم، حيث حاول محتجزوهم احتجازهم مجدداً.
وأوضحت أن أطباء تابعين لمنظمة أطباء بلا حدود عالجوا 25 ناجياً في مستشفى بني وليد العام، مضيفة أن بعضهم أصيبوا بإصابات خطيرة من أعيرة نارية وكسور متعددة.
|
وقالت المنظمة إن العديد من السكان المحليين في بني وليد حاولوا حماية الفارين يوم الأربعاء، بما في ذلك عمال المستشفيات والبلديات وأعضاء منظمات المجتمع المدني والشيوخ وأعضاء قوات الأمن. وأبلغ الناجون موظفي منظمة أطباء بلا حدود إنهم تركوا خلفهم في السجن ما يصل إلى 40 شخصاً، معظمهم من النساء، وتم نقلهم في البداية إلى منشأة آمنة في بني وليد، ونقلوا يوم الخميس إلى مركز احتجاز في طرابلس.
|