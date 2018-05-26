ليبيا: مقتل 15 شخصاً أثناء محاولتهم الهرب من تجار البشر

باريس (د ب أ)

أفادت منظمة أطباء بلا حدود، في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، بأن 15 شخصاً، على الأقل، قتلوا وأصيب عشرات آخرون قبل أيام بعد إطلاق النار عليهم أثناء محاولتهم الفرار من تجار البشر في ليبيا. وقالت المنظمة الخيرية التي تتخذ من باريس مقراً لها، إن أكثر من 100 شخص هربوا من سجن سري يديره المهربون قرب بلدة بني وليد في شمال غرب البلاد يوم الأربعاء، لكن تم إطلاق النار عليهم، حيث حاول محتجزوهم احتجازهم مجدداً.

وأوضحت أن أطباء تابعين لمنظمة أطباء بلا حدود عالجوا 25 ناجياً في مستشفى بني وليد العام، مضيفة أن بعضهم أصيبوا بإصابات خطيرة من أعيرة نارية وكسور متعددة.

وأشارت المنظمة إلى أن بعض الناجين، ومعظمهم من المراهقين من إريتريا وإثيوبيا والصومال الذين كانوا يسعون للجوء في أوروبا، كانوا محتجزين لفترات طويلة وصلت إلى ثلاث سنوات. وقالوا إنه تم بيعهم مرات عدة في المنطقة المحيطة ببني وليد وبلدة نسمة القريبة. وأضافت أطباء بلا حدود: «كان لدى الكثير منهم ندوب ظاهرة وعلامات حروق كهربائية وجروح قديمة».

وقالت المنظمة إن العديد من السكان المحليين في بني وليد حاولوا حماية الفارين يوم الأربعاء، بما في ذلك عمال المستشفيات والبلديات وأعضاء منظمات المجتمع المدني والشيوخ وأعضاء قوات الأمن. وأبلغ الناجون موظفي منظمة أطباء بلا حدود إنهم تركوا خلفهم في السجن ما يصل إلى 40 شخصاً، معظمهم من النساء، وتم نقلهم في البداية إلى منشأة آمنة في بني وليد، ونقلوا يوم الخميس إلى مركز احتجاز في طرابلس.

لكن كريستوف بيتو، رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في ليبيا، قال إن «الاحتجاز التعسفي لا يمكن أن يكون حلاً»، مضيفاً أن الضحايا «في حاجة ماسة إلى الحماية والمساعدة».