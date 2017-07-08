مولينا يتصدر «دولية» صيف الشارقة للشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

وصلت بطولتا صيف الشارقة للمصنفين الدوليين تحت 1500 والبطولة الدولية المفتوحة لجميع الفئات والأعمار، واللتان نظمهما نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إلى المحطة قبل الأخيرة في الجولة الثامنة للبطولة التي يشارك فيها 165 لاعباً ولاعبة يمثلون 21 دولة، يتنافسون على جوائز البطولة البالغة 20 ألف درهم، من بينهم 13 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية.

وانفرد أستاذ الاتحاد الدولي الفلبيني أنتونيو مولينا بصدارة بطولة صيف الشارقة الدولية المفتوحة مع نهاية الجولة الثامنة برصيد 7 نقاط، بواقع سبع مباريات فوز، وخسارة وحيدة من المصنف الأول عبد القادر ريس.

وكان الفلبيني المخضرم قد حقق فوزه في الجولة الثامنة على حساب الدولي المصري أشرف رمضان، وجاء في المركز الثاني برصيد ست نقاط ونصف النقطة، الدوليان الأرميني ادوارد هاكوبيان والسوري عبد القادر ريس، بينما يحلّ الدولي المصري رامز سمير في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما تعادل 7 لاعبين في المركز الرابع برصيد 5.5 نقطة، هم المصري أشرف رمضان، والفلبيني فرانسيس ايروين، والهندي ساسي كومار، ولاعب نادي أبوظبي الناشئ سلطان الدرمكي، والأستاذ الاتحادي اللبناني عبدو سوموف، والأستاذ الاتحادي مايد الراشدي لاعب نادي العين، وأحمد الرميثي لاعب نادي أبوظبي.

ومن أبرز نتائج هذه الجولة فوز الناشئ الأرميني ادوارد هاكوبيان على الفلبيني فرانسيس ايروين، والسوري عبد القادر ريس على الفلبيني سان خوان دينيس، والدولي المصري رامز سمير على الفلبيني روكي بابابلان وتعادل الناشئ سلطان الدرمكي لاعب نادي أبوظبي مع الأستاذ الاتحادي اللبناني عبدو سوموف، وفوز الأستاذ الاتحادي مايد الراشدي لاعب نادي العين على الهندي راجيش كومار، وتعادل الناشئ محمد مسلم لاعب نادي الشارقة مع الدولي علي عبد العزيز لاعب نادي دبي، وفوز الناشئ عمار السدراني لاعب نادي الفجيرة على الأستاذة الدولية عائشة الزرعوني لاعبة المنتخب الوطني ونادي فتيات الشارقة للشطرنج والثقافة.

وأسفرت نتائج الجولة الثامنة من بطولة المصنفين تحت 1500 نقطة عن تصدر 3 لاعبين برصيد 7 نقاط، وهم الفلسطينيان رائد الصفدي وعلي صايل، والهندي سالفي أميت، وحل في المركز الثاني برصيد ست نقاط ونصف النقطة الأميركي محمد خضريان، بينما يتساوى على المركز الثالث 6 لاعبين برصيد 6 نقاط، وهم الهندي كومار افيل، وزايد السدراني لاعب نادي الفجيرة، وسيف الدرمكي لاعب نادي أبوظبي، والهندي راما موثي، والمصري محمود عطية، وسلطان عامر لاعب نادي أبوظبي.