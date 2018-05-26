«حزب الله» يخطط لعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية

بيروت (مواقع إخبارية)

كشفت مصادر مطلعة في بيروت، عن أن جماعة حزب الله تخطط لعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة من خلال طرح أسماء للتوزير، ستشكل العائق الأساسي في تأخير الحكومة المرتقبة، وفقاً لما أوردته صحيفة «عكاظ» السعودية، أمس السبت. وأفادت المصادر للصحيفة، أن مهمة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لن تكون سهلة، متهمة جهات «لم تسمها»، بالدفع باتجاه تمثيل الكتل الصغيرة والكبيرة كافة في الحكومة، وهو أمر غير منطقي، ويشكل محاولة للالتفاف على التوازن السياسي في لبنان.

ورجح القيادي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش، حدوث عقد كثيرة ستعترض تأليف الحكومة، تبدأ بتمثيل الكتل بالشكل الذي تطالب به، وصولاً إلى الحقائب وكيفية توزيعها، فضلاً عن مطالبة «حزب الله» بتمثيل حلفائه من ضمن الحصص التي لها علاقة بتيار المستقبل. وأفاد بأن «تيار المستقبل» يطرح المداورة في الحقائب، وألا تكون هناك حقائب محددة لكتلة سياسية أو طائفية دون أخرى، مؤكداً أن حقيبة الداخلية ستبقى من حصة «تيار المستقبل» في حال تمسكت الكتل الأخرى بحقائب معينة. واقترح عضو كتلة القوات اللبنانية عماد واكيم، تشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون تركيبتها متوازنة، وتعكس الأحجام الحقيقية للكتل النيابية. وأفصح عضو كتلة الكتائب النائب إلياس حنكش، عن أن حزبه لم يحسم قراره بعد في المشاركة في الحكومة الجديدة والوزارة التي سيطالب بها.