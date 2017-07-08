تحفظ واعتراض على عدم قانونية «عمومية» السباحة

علي معالي (دبي)

شهدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد السباحة التي خصصت لاعتماد العضو السادس في المجلس تحفظ ممثل نادي الوصل واعتراض ممثل نادي الجزيرة على عدم قانونية الاجتماع، وذلك بناقشات ديمقراطية، والتي جرت في فندق ماريوت الجداف بدبي، وأكدت نقلة نوعية جديدة في العملية الانتخابية بالاتحادات الرياضية.

ولم يتوقع الكثيرون الأجواء الساخنة في بعض فترات الجمعية العمومية التي عقدت لمناقشة بند واحد فقط وهو اعتماد تعيين عبدالله مبارك الزحمي عضوا جديدا بالاتحاد بحسب اللوائح الجديدة التي تمت صياغتها قبل فترة قصيرة، وكانت الشفافية كبيرة في تعيين العضو الجديد، حيث وقعت إشكالية كبيرة بعد إلقاء سلطان سيف السماحي رئيس الاتحاد الجديد كلمته الترحيبية ثم عرج إلى بند الجمعية العمومية غير العادية بترشيح عبدالله الزحمي، ليعترض جمعة الغيلاني مندوب نادي الجزيرة وتلاه محمد العامري مندوب نادي الوصل، حيث استند الأول إلى عدم قانونية الاجتماع قائلا: تعيين العضو الجديد كان يجب أن يكون بعد إعلان تشكيل مجلس الإدارة وتوزيع المناصب، متسائلا عن سبب عدم تشكيل المجلس على الرغم من مرور 64 يوما، واستند جمعة الغيلاني في ذلك إلى اللائحة والتي قام بقراءتها ثم وضعها على طاولة المنصة الرئيسية للجمعية، مبديا تحفظه كذلك على وجود 3 أعضاء في مجلس إدارة الاتحاد الجديد من الفجيرة مع تجاهل مناطق أخرى لا يتواجد لها ممثلون في عضوية الاتحاد.

وقال محمد العامري إن الاتحاد لم يقم باتباع الإجراء الصحيح في اختيار العضو المعين من قبل رئيس الاتحاد قبل عرضه على الجمعية العمومية، ولم يتم إجراء تسليم وتسلم من اللجنة المؤقتة مع المجلس الجديد وهذا بحسب اللائحة.

وأعلن محمد العامري تحفظ نادي الوصل على الأسلوب الذي تمت به بالدعوة لعقد الجمعية العمومية حيث وصلت بطاقة الدعوة للنادي قبل الانعقاد بوقت قصير وتحديدا الثاني من الشهر الجاري رغم أنها وصلت لبقية الأندية يوم 22 من الشهر الماضي، ولم تتم مراعاة الحيادية.