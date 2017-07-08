كأس زايد.. موعد جديد للأقوياء في سان فرانسيسكو

مؤنس برهان (سان فرانسيسكو)

يستضيف مضمار بليسانتون الرملي العريق بسان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية اليوم الجولة السابعة لكأس زايد لخيول للفئة الأولى التي تعد الجولة الثانية من الجوهرة الثلاثية «الزمرد الأخضر»، في أميركا، وكذلك سباق الجولة الثامنة لمونديال «أم الإمارات» للسيدات ضمن فعاليات النسخة التاسعة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية ليواصل المهرجان رحلاته المكوكية حول العالم، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وتتضمن جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، وكأس زايد وكأس الوثبة ستاليونز، والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية، وجوائز دارلي التقديرية «أم الإمارات» بهوليوود، وبطولة العالم للفرسان المتدربين بإشراف الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيول العربية الأصيلة «إيفهرا»، إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (المفتوح)، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وتحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة.

وكانت الجولة الأولى للجوهرة الثلاثية «الزمرد الأخضر»، لكأس زايد بأميركا، قد أقيمت على مضمار سام هيوستن بولاية تكساس بمشاركة 14 خيلاً لمسافة 1400 متر وإجمالي جوائزه المالية 45 ألف درهم وتوج بطلًا لها الجواد «باديس داي» لمزرعة كوارتز مون رانش بقيادة الفارس ديشاون باركر وإشراف المدرب سكوت باول بزمن 1:32:31 دقيقة.

وتقام الجولة السابعة لكأس زايد، التي تعد الجولة الثانية من «الجوهرة الثلاثية في أميركا بمشاركة 12 خيلاً من عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة الميل 1600 متر وإجمالي جوائز مالية قدرها 50 ألف دولار.

وبالنظر لمستويات الخيول المشاركة ونتائجها يتوقع أن تكون المنافسة قوية بين أكثر من خيل، وإن كان الأقرب للترشيح هو الجواد «باديز داي» بطل الجولة الأولى للجوهرة بهيوستن، لمزرعة كوارتر مون رانس ويقوده الفارس كي جي كوا وإشراف سكوت باول، وأقرب المنافسين للجواد «باديز داي»، الجواد«ساند فيكتور» لبيتي وجوزيف ويلز بقيادة هيلين جيرار، وإشراف المدرب كي إيتون، وهناك الجواد «كويك ساند» بقيادة الفارس جي إم بيروز، وإشراف المدرب تي إيتون.