«كهرباء دبي» تتبنى 131 فكرة مبتكرة

دبي (الاتحاد)

كرمت ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬خمسة ‬موظفين ‬من ‬مختلف ‬الجهات ‬الحكومية ‬لمشاركتهم ‬بأفكار أسهمت ‬في ‬تطوير ‬سير ‬عمل ‬الهيئة ‬وإسعاد ‬المتعاملين. ‬وقدم ‬المشاركون ‬أفكارهم ‬من ‬خلال ‬منصة ‬مجلس ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬الذكي.

وتحرص الهيئة على تكريم أصحاب الأفكار المبتكرة والملاحظات التطويرية، التي تتوزع ضمن ثلاث فئات هي: الكهرباء بواقع 605 أفكار مبتكرة و48 ملاحظة تطويرية، والمياه بواقع 197 فكرة مبتكرة و31 ملاحظة تطويرية، والطاقة المتجددة بواقع 222 فكرة مبتكرة و18 ‬ملاحظة ‬تطويرية. ‬وتبنت ‬الهيئة ‬حتى ‬الآن ‭ ‬131فكرة ‬مبتكرة ‬و29 ‬ملاحظة ‬تطويرية.

واعتمدت الهيئة فكرة قدمها خالد الراشدي تحت عنوان «الأسرّة البيضاء في المنازل»، وهي خاصة بذوي الإعاقة الذين يقيمون في أسرّة بيضاء في منازلهم.

واشتملت فكرة «كشافة هيئة كهرباء ومياه دبي»، التي قدمها فالح المهيري على إعداد برنامج لتدريب مجموعة من الطلاب والطالبات حول ترشيد الكهرباء والمياه. وقدم السيد محمد علي فكرة «النوافذ الشمسية» التي تعتمد على طلاء النوافذ بطبقة تعمل على تحويل أشعة الشمس وعدد من المواد الصناعية المختارة إلى كهرباء.