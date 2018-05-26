قطر «مستبعدة» من محادثات زيادة منتخبات مونديال 2022

شادي صلاح الدين (لندن)
تضع مقترحات ورغبة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بزيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم 2022 إلى 48 فريقاً، قطر في موقف بالغ الصعوبة، خاصة أن هذه المقترحات تفوق قدرة الإمارة وتجبرها على إشراك دول أخرى في استضافة الحدث الأهم في كرة القدم. وقال تقرير للكاتب الصحفي بول نيكلسون في موقع «انسايد وورلد فوتبول» إن الاجتماع المقبل لمجلس «الفيفا» (اللجنة التنفيذية سابقاً) في موسكو 13 يونيو المقبل، لن يشهد التصويت على مقترحات رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو بإقامة بطولتين جديدتين وتغيير كأس العالم للأندية وتطويرها، وإنما سيركز على دفع مقترح من اتحادات أميركا الجنوبية «كونيمبول» لإجراء دراسة جدوى حول زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم 2022 المقرر في قطر من 32 إلى 48.
وأوضح نيكلسون أن الاقتراح بزيادة عدد فرق مونديال 2022 إلى 48، ظهر للمرة الأولى الشهر الماضي من جانب رئيس اتحاد أميركا الجنوبية أليخاندرو دومينيجيز، قبل أن يؤيدها رئيس الفيفا جياني إنفانتينو الذي قال: «إذا كان ذلك ممكناً، وإذا كان يمكن تحقيقه، وإذا وافق عليه الآخرون، لأنه ليس بقرار يتخذه رئيس الفيفا ورئيس كونيمبول فقط...بالتأكيد سندرسه». وأكد أنه رغم كل الأحاديث والتصريحات الخاصة بزيادة عدد الفرق في مونديال 2022، فإنه لم يصدر أي تعليق أو كلمة من قطر بشأن هذا المقترح، مضيفاً أن الأهم من ذلك أنه من غير الواضح ما إذا كان القطريون قد تم إشراكهم في هذه المناقشات، حيث إن المؤشرات تؤكد استبعادهم من كل هذه الأمور. فيما رفض الجانب القطري الرد على التساؤلات المطروحة من جانب الكاتب للحصول على تعليق بشأن القضية.
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وقال نيكلسون في تعليقه على تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي: «هنا تكمن المشكلة، حيث إنه إذا كانت المعلومات الوحيدة التي يمتلكها أقوى الاتحادات حول تغيير محتمل لأضخم مسابقة كرة قدم في العالم هي التقارير الإعلامية والبند 12.2 في جدول أعمال مجلس الفيفا المقبل، فمن المحتمل أن تكون هناك قضية عميقة تتعلق بالشفافية داخل الاتحاد الدولي. إنها قضية أصبحت سمة مميزة لقيادة إنفانتينو». وأضاف أن هناك قضية أخرى تتعلق بالشفافية في الفيفا وهي ليست مدرجة على جدول أعمال الفيفا، والمتعلق باستثمار 25 مليار دولار لإقامة بطولتين جديدتين. واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أصبح مثل كرة القدم الإنجليزية، حيث إن جميع الكرات دائماً تبقى في الهواء وجميع اللاعبين يركضون وأي شيء وارد الحدوث.