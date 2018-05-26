«بوليتيكو» تتوقع تفاعل قضية تجسس قطر على أميركا

واشنطن (وكالات)
وصفت صحيفة «بوليتيكو» التعديلات التي قدمها إليوت برويدي (جامع التبرعات البارز للرئيس الأميركي دونالد ترامب) على القضية المرفوعة ضد قطر أمام المحكمة الاتحادية في لوس أنجلوس بتهمة اختراق البريد الإلكتروني له ولزوجته، بأنها سابقة في التاريخ الأميركي تتضمن اتهامات لدولة أجنبية بالتجسس الرقمي على الولايات المتحدة. ورأت أن ما يزيد حساسية القضية وإمكانات تفاعلها أنها توظف جواسيس سابقين لبريطانيا والولايات المتحدة، في عملية معقدة تعزّز القناعات لدى الكثيرين بأن لدى قطر تاريخا مريبا من احتراف التجسس على الدول الأخرى.
وفي التعديلات التي قدمها برويدي في قضيته ضد قطر، أضاف شواهد تفصيلية تتمحور حول نقطتين، الأولى اتهام شخصين إضافيين في قضية التجسس واختراق البريد الإلكتروني، هما محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني شقيق أمير قطر تميم بن حمد، وأحمد الرميحي الرئيس السابق للاستثمارات في صندوق الثروة السيادي القطري، باعتبارهما كانا مكلفين من النظام بالعمل لتغيير السياسة الأميركية تجاه الدوحة وشراء قوى الضغط لرفع مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) للدوحة. أما الإضافة الثانية فهي وجود عملاء استخبارات سابقين لبريطانيا والولايات المتحدة وظفهم النظام القطري من خلال مكاتب في واشنطن والدوحة.
|
وكانت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية الأميركية، قالت في وقت سابق إن الخطوات المتبعة من قبل شركة «جلوبل ريسك» تمثلت بتجنيد موظفين داخل بيئة العمل الإلكترونية بينهم نشطاء في الحكومة الإلكترونية السابقين في الولايات المتحدة، ما يفيد بأن خطة العمل كانت تستهدف تنسيق عمليات سيبرانية هجومية واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها. وأضافت أن الشركة قدمت لقطر مجموعة من الجهات الفاعلة، معروفة وسرية، في مجال القرصنة الإلكترونية لتنفيذ هجمات لاحقة.
|