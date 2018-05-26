«الوطني للأرصاد»: انعدام فرص تأثير إعصار «مكونو» على الإمارات

أبوظبي (وام)

أكد المركز الوطني للأرصاد انعدام فرص التأثير المباشر لإعصار «مكونو» على دولة الإمارات بعد تراجعه من الدرجة الثانية إلى إعصار مداري من الفئة الأولى. وأوضح المركز في بيان أصدره أمس، أن حدة الإعصار «مكونو» المداري تراجعت إلى الفئة الأولى بعد وصوله غرب محافظة ظفار في سلطنة عمان مع استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة الغزارة مصحوبة برياح قوية، وتقدر سرعة الرياح حول المركز من 126 إلى 144 كم/‏‏ س.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع استمرار حركة الإعصار في اتجاه غرب شمال- غرب محافظة ظفار مع هطول الأمطار الغزيرة خلال اليومين القادمين، ومن المتوقع ضعفه وتحوله إلى عاصفة مدارية خلال 24 ساعة القادمة بسرعة رياح أقل من 118 كم/‏‏س. وأوضح المركز أن خرائط الطقس المستقبلية للنماذج العددية متوسطة المدى ما زالت تشير إلى عدم وصول الإعصار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وينحصر تأثيره في تدفق السحب المتوسطة والعالية وكتل هوائية رطبة قد تعمل على تكون السحب الركامية الممطرة أحياناً على المناطق الشرقية والجنوبية، وتنشط الرياح تكون مثيرة للغبار والأتربة ليكون الطقس مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام. وناشد المركز الوطني للأرصاد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه فقط وعدم تداول أو ترويج الإشاعات.