«الاتحـاد للطيـران» تعـزز رحلاتها إلى المالديف

أبوظبي (الاتحاد)

تشغل «الاتحاد للطيران» أربع رحلات أسبوعية إضافية على وجهتها بين أبوظبي وماليه التي تشهد رواجاً كبيراً، ليرتفع بذلك عدد الرحلات إلى المالديف إلى 11 رحلة أسبوعية، وذلك خلال الفترة ما بين 1 يوليو و17 سبتمبر 2017.

وتساعد زيادة القدرة الاستيعابية على تلبية الطلب المرتفع خلال موسم الذروة في الصيف، ويأتي هذا الإعلان مع إتمام «الاتحاد للطيران»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، خمس سنوات من العمليات التشغيلية إلى المالديف.

ويتم دعم التوسع الصيفي عبر طائرة من طراز إيرباص A320 مرتبة بنظام الدرجتين، تضمّ 16 مقعداً في درجة رجال الأعمال، و120 مقعداً في الدرجة السياحية. وسوف توفر الرحلات الأربع الأسبوعية الإضافية خيارات أكثر للضيوف المحليين الذين يسافرون بين أبوظبي وماليه ممن تصل رحلاتهم إلى جزر المالديف في الصباح الباكر.

وفي ضوء الرحلات الجديدة، يرتفع عدد خدمات الربط العامّة من وإلى الوجهات الرئيسة في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، كما ستتوافر خدمات ربط جديدة ذهاباً وإياباً من أسواق تشمل إدنبرة وجدة ومدريد وموسكو وزيوريخ.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، نقلت الاتحاد للطيران أكثر من 450 ألف مسافر على هذه الوجهة، معظمهم من المسافرين إلى المالديف من أبوظبي ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الأوروبية الرئيسة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران أطلقت رحلاتها اليومية المنتظمة بين عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة وعاصمة المالديف في 1 نوفمبر 2011.

وسيتم تشغيل الرحلات الإضافية أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد خلال الفترة ما بين 1 يوليو و17 سبتمبر 2017.