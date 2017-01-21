«الاتحـاد للطيـران» تعـزز رحلاتها إلى المالديف

أبوظبي (الاتحاد)
تشغل «الاتحاد للطيران» أربع رحلات أسبوعية إضافية على وجهتها بين أبوظبي وماليه التي تشهد رواجاً كبيراً، ليرتفع بذلك عدد الرحلات إلى المالديف إلى 11 رحلة أسبوعية، وذلك خلال الفترة ما بين 1 يوليو و17 سبتمبر 2017.
وتساعد زيادة القدرة الاستيعابية على تلبية الطلب المرتفع خلال موسم الذروة في الصيف، ويأتي هذا الإعلان مع إتمام «الاتحاد للطيران»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، خمس سنوات من العمليات التشغيلية إلى المالديف.
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وفي ضوء الرحلات الجديدة، يرتفع عدد خدمات الربط العامّة من وإلى الوجهات الرئيسة في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، كما ستتوافر خدمات ربط جديدة ذهاباً وإياباً من أسواق تشمل إدنبرة وجدة ومدريد وموسكو وزيوريخ.
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وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران أطلقت رحلاتها اليومية المنتظمة بين عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة وعاصمة المالديف في 1 نوفمبر 2011.
وسيتم تشغيل الرحلات الإضافية أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد خلال الفترة ما بين 1 يوليو و17 سبتمبر 2017.