«مصدر» تبدأ إنتاج الكهرباء من محطة «دادجون» لطاقة الرياح نهاية العام

سيد الحجار (أبوظبي)

تبدأ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» إنتاج الكهرباء من مشروع محطة الرياح البحرية «دادجون»، الذي تباشر الشركة تنفيذه بالشراكة مع «ستات أويل» و«ستات كرافت» النرويجيتين شرق إنجلترا، خلال الربع الأخير من العام الحالي، بحسب يوسف آل علي مدير تطوير الأعمال في «مصدر».

وقال آل علي لـ «الاتحاد»، على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل التي اختتمت فعالياتها في أبوظبي الخميس الماضي: «إن الشركة أنهت مؤخراً أعمال الأساسات، فيما تباشر حاليا تركيب التوربينات».

واستحوذت «مصدر» على حصة 35% من مشروع المحطة، التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 402 ميجاواط من شركة «ستات أويل»، والتي تحتفظ بحصة 35% من المشروع وتشرف على عمليات التشغيل، بينما تملك شركة «ستات كرافت» 30%.

وعند اكتمالها، ستزود محطة «دادجون» 410 آلاف منزل بالطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، مساهمة بذلك في تفادي إطلاق 893 ألف طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.