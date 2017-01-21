«كاسبرسكي لاب» تعزز قدرات الاستجابة في حالات الطوارئ لدى الشركات

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة كاسبرسكي لاب في بيان عن توفر خدمة لجديدة لأمن المعلومات (Kaspersky Threat Lookup) التي تهدف إلى تحسين إمكانات الاستجابة في حالات الطوارئ للشركات وتعزيز قدرات الأبحاث الجنائية المتعلقة بالأمن الإلكتروني لديها.

وهذه الخدمة المتاحة دائماً والمرتكزة على الإنترنت تساعد الشركات على تحليل الأدلة الرقمية على النحو الأنسب في ضوء الحالات الأمنية، ما يتيح لها تكوين التصورات المطلوبة لتسريع وتيرة الكشف عن التهديدات والتعافي منها.

وفقاً لنتائج استطلاع أجرته كاسبرسكي لاب بالتعاون مع B2B International في العام 2016 وشمل أكثر من 4,000 ممثل عن شركات عالمية، يشكل الوقت عاملاً حاسماً في الكشف عن الحالات الأمنية الطارئة والاستجابة لها. وأظهرت نتائج لاستطلاع بأن الشركات قد تدفع أكثر من 100% من تكاليف استرجاع البيانات إذا لم تتمكن من الكشف عن حالات الاختراق الأمني خلال وقت قصير.

وقالت الشركة في بيان، إن متوسط ​​تكلفة استرجاع البيانات في أعقاب أي حالة اختراق أمني تبقى غير مكتشفة لمدة أسبوع أو أكثر تتخطى المليون دولار، في حين أن التكلفة المتكبدة لأي حالة اختراق يتم اكتشافها فوراً تبلغ 400 ألف دولار للتخفيف من تداعيات تلك الهجمات، أي ما يقارب نصف المعدل العام المسجل في القطاع. وتشكل إجراءات الكشف والاستجابة بعضاً من أكثر الأنشطة التي يشكل الوقت فيها عاملاً مهماً ويتم إدراجها على جدول أعمال مراكز العمليات الأمنية (SOCs) في المؤسسات والشركات المنتشرة حول العالم، وكلاهما يتطلبان استخبارات أمنية موثوقة ويعتمد عليها.