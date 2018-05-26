60 قطعة أثرية نادرة من (ياس مول) إلى المركز التجاري العالمي

فاطمة عطفة (أبوظبي)

أكثر من 60 قطعة متحفية إسلامية يعود تاريخ بعضها إلى بداية القرن الثالث الهجري، وبعضها الآخر من القرن الخامس عشر للهجرة، ضمها المعرض الذي نظمته شركة المتحف ـ أبوظبي وشركة الدار العقارية بعنوان «المتحف الإسلامي» في قاعة اللؤلؤة في «ياس مول». وينتقل المعرض اليوم إلى المركز التجاري العالمي بأبوظبي ويستمر لغاية 22 من شهر رمضان المبارك.

وتتنوع القطع الأثرية بين مصاحف ومخطوطات إسلامية وأدوات الكتابة في العصور القديمة، إضافة إلى فنون صناعة السلاح من سيوف وخناجر ودروع، وصندوق خشبي مزخرف بالفضة والصدف وألواح لتعليم القرآن من مراحل متعددة، ومن هذه القطع ورقتان من المصحف المملوكي من القرن الثامن عشر، إضافة إلى مصحف قروي أوراقه من سعف النخيل يعود للقرن الثالث عشر، وهناك مصحف تتاري من القرن الثالث عشر، بالإضافة إلى خرائط من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المتحف-أبوظبي، عبدالله بن حوفان المنصوري: «إن شركة المتحف تعمل على إلقاء الضوء على جوانب من حضارتنا بعرض هذه القطع التاريخية النادرة».