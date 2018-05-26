طارق أحمد: أسباب عديدة ساهمت في تواضع الأداء

دبي (الاتحاد)
اعترف طارق أحمد، لاعب النصر وعقله المفكر في وسط الملعب، أن نقطة التحول في مسيرة فريقه خلال الموسم المنقضي تمثلت في إسناد القيادة الفنية إلى الصربي إيفان يوفانوفيتش خلفاً للإيطالي تشيزاري برانديلي، الذي لم يحالف الفريق التوفيق خلال توليه المهمة، رغم أنه مدرب كبير وله اسمه، لكن كرة القدم أحياناً لا تسهم في إظهار أفضل ما لديها دون مبرر واضح.
وأشار طارق أحمد إلى أن يوفانوفيتش اعتمد على الجوانب النفسية ومعرفته الكبيرة باللاعبين من خلال الفترة السابقة التي كان يتولى فيها زمام المسؤولية، خاصة أن الفريق كان يعاني من غيابات كثيرة ومؤثرة، لكنه نجح في تحقيق نتائج طيبة. وقال: «من المؤكد أن يوفانوفيتش مدرب مختلف، علاقته مع اللاعبين تتخطى مجرد دوره كمدرب، فهو يحرص على دعم اللاعبين نفسياً واجتماعياً، وهي أمور كنا ندركها جيداً من خلال فترة وجوده السابقة، لذلك عندما تولى المهمة في توقيت صعب، تعاهدنا على بذل أقصى جهدنا من أجل الخروج من هذه الوضعية، ورفع الضغط المتوقع على المدرب، وهو ما نجحنا فيه».
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