بن طوق: ظروف قوية حالت من دون تحقيق أهداف «العميد»

دبي (الاتحاد)

أكد عبدالله بن طوق نائب رئيس شركة النصر لكرة القدم أن ظروفا قويا حالت من دون تحقيق رغبة «العميد» في المنافسة على لقب دوري الخليج العربي للمحترفين هذا الموسم، والخروج من البطولات المحلية من دون لقب، رغم أن الطموح والآمال كانت موجودة وقائمة لدى مجلس الإدارة والفريق قبل انطلاق الموسم للمنافسة على كل الألقاب المحلية وبشدة.

واوضح بن طوق، أن النصر تعرض طوال هذا الموسم للعديد من المواقف الصعبة التي حالت بينه وبين تحقيق آماله، مبينا أن كثرة الإصابات والغيابات التي داهمت الفريق على مدار الموسم كان لها تأثيرها الكبير على المسيرة، مضيفا أن الظروف شاءت أيضا أن يخوض الفريق مبارياته خارج ملعبه بسبب أعمال التطوير التي تتم على ستاد آل مكتوم من أجل استضافة مباريات كأس آسيا، مما اضطر الفريق إلى تغيير ملعبه أكثر من مرة.

وأشار إلى أن مدرب الفريق السابق الإيطالي برانديلي لم يحالفه التوفيق رغم أنه مدرب كبير ومشهود له بالكفاءة والخبرة لكن لم يحدث تجانس بينه وبين الكرة الإماراتية، وهذا أمر وارد في كرة القدم، وفي نفس الوقت مثل التعاقد مع الصربي ايفانوفيتش نقطة تحول إيجابية في مسيرة «العميد»، ونجح خلال فترة بسيطة من إعادة الفريق إلى مسيرته الصحيح، وكان قريبا من حصد المركز الثالث، وهو ما يعطي انطباعا إيجابيا بقدرة الفريق على تحقيق الطموحات الموسم المقبل.

وقال: «كان لدينا يقين بقدرة يوفانوفيتش على إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح، لكن لم نتوقع أن نحقق هذه النتائج الإيجابية خلال فترة قصيرة، ويحصل الفريق على المركز الرابع وكان قريباً جدا من المركز الثالث، أعتقد أن المدرب في حاجة إلى وقت لإعادة الفريق، من أجل إزالة الفوارق مع فرق الصدارة».

وأضاف «الرغبة في تصحيح المسار والعودة إلى منصات التتويج، يتطلب منا البحث عن لاعبين أجانب على مستوى متميز وأيضاً لاعبين مواطنين، لتدعيم الصفوف، على أمل أن يكون الموسم المقبل أفضل، ونستطيع المنافسة على الألقاب».