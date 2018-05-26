عبدالسلام محمد: علاقتي مع بني ياس انتهت رسمياً

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

أكد المدافع عبدالسلام محمد، أنه بات لاعباً حراً بعدما انتهى عقده مع نادي بني ياس رسمياً، وفي ظل عدم وجود أية معطيات تشير إلى تجديد العلاقة مع النادي الذي انضم إليه قبل ثلاثة مواسم قادماً من نادي العين.

وقال عبدالسلام: «علاقتي مع بني ياس على ما يبدو تتجه نحو عدم التجديد، في المقابل هنالك اهتمام من قبل عدد من الأندية للتعاقد معي، وهو الأمر الذي لم يصل بعد إلى مرحلة المفاوضات لكون الوقت ما زال مبكراً على ذلك، علماً بأن أحد أندية دبي بدأ في التواصل المباشر مع وكيل أعمالي منذ أيام عدة».

وأردف عبدالسلام «25 عاماً»: «رغم عدم وجود أية مساعٍ من قبل بني ياس لتجديد العقد، إلا أنني أكن كل الاحترام والتقدير للنادي ومنتسبيه وقياداته كافة على الفترة الرائعة التي قضيتها معهم».

وعن الإصابة التي تعرض لها ومنعته من المشاركة مع بني ياس ما يقارب من موسمين، قال: «الإصابة كانت في الظهر بعد خوض أربع مواجهات بدوري الخليج العربي في الموسم قبل الماضي 2016-2017، إذ خضت رحلة علاج مكثفة قبل أن أتماثل للشفاء التام مطلع العام الحالي لأشارك الفريق عدداً من المباريات الودية، والتي قدمت خلالها مستويات فنية جيدة، في حين كان الأطباء يؤكدون جاهزيتي للعودة مجدداً إلى الملاعب، لكن على ما يبدو أن ابتعادي طيلة هذا الوقت كان يعزز رغبة النادي في عدم تجديد عقدي».

وكان عبدالسلام محمد قدم أداءً لافتاً مع بني ياس في موسم 2015-2016، حيث كانت الآمال معقودة عليه لتعزيز الشق الدفاعي، لكن إصابة في الظهر أبعدته عن الفريق واضطرته للسفر إلى فرنسا لتلقي العلاج، علماً بأن عبدالسلام ترعرع في صفوف الفئات العمرية بنادي العين، قبل أن ينتقل إلى بني ياس مطلع موسم 2014-2015.

وعن تجربته مع العين، يقول: «لنادي العين الفضل الكبير على مسيرتي الرياضية، حيث غادرته بسبب ازدحام خطه الخلفي باللاعبين الأفضل الذي حجزوا مقاعدهم في التشكيلة الأساسية، ومن هنا كان صعباً علي البقاء مع الفريق، في غضون ذلك كان نادي بني ياس يقوم بإبرام صفقة تبادلية لمجموعة من اللاعبين مع نادي العين، حيث كنت أحد أطراف هذه الصفقة التي قادتني للعب مع (السماوي)».

وأنهى عبدالسلام محمد حديثه بالتأكيد على أنه ليس قلقاً على مستقبله بعد انتهاء علاقته مع بني ياس، فهو واثق من قدراته الفنية بشكل كبير، وبأنه سيوجد بقوة في دوري الخليج العربي الموسم المقبل، معرباً عن ثقته بأنه سينال الفرصة الاحترافية التي تلبي تطلعاته.