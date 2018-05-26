العامري يسدل الستار على تجربة بلايث الإنجليزي

أبوظبي (الاتحاد)

أسدل المدافع علي العامري الستار على تجربته الاحترافية الجريئة التي خاضها مع نادي بلايث الإنجليزي، والذي يلعب ضمن دوري أندية الدرجة الخامسة الإنجليزية.

العامري الذي عاد قبل أيام عدة من إنجلترا بعد غياب دام خمسة أشهر، تخللته زيارة قصيرة إلى الدولة استمرت 48 ساعة فقط، أعرب لـ «الاتحاد» عن سعادته الكبيرة بهذه التجربة التي وصفها بالثرية على كافة الصعد الثقافية والاجتماعية والرياضية، فهو حصل على خبرة كبيرة منها على حد وصفه، حيث اطلع عن قرب على الطابع المثير الذي تتميز به كرة القدم الإنجليزية بشكل عام.

وقال العامري: «خضت مباريات قوية مع النادي الإنجليزي الذي عرض عليّ التجديد والبقاء للموسم المقبل لكنني آثرت العودة إلى أرض الوطن، إذ وصلت إلى مرحلة الإشباع من هذه التجربة وأسعى حالياً إلى المشاركة في دوري الخليج العربي الموسم المقبل.. البطولة التي اشتقت إليها كثيراً. هنالك اتصالات عدة تلقيتها من قبل عدد من الأندية بواسطة وكيل أعمالي، والتي أبدت اهتمامها بمعرفة أخباري ووجهتي القادمة، وعما إذا كنت أرغب في البقاء بالدولة أو العودة لإنجلترا. المؤشرات لغاية الآن إيجابية».

وكان نادي بلايث أعلن قبل أشهر عدة، ضم علي العامري «29 عاماً» والذي كانت آخر تجربة له على الصعيد المحلي مع نادي بني ياس الموسم المنصرم، حيث وقع على مخالصة معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وشدد العامري على أنه سعيد وفخور بما قدمه خلال السنوات التي قضاها لاعباً مع أندية الجزيرة والنصر وبني ياس، مشيراً إلى أنه سعى إلى خوض تجربة اللعب في الخارج لإشباع حب الفضول وحس المغامرة لديه، فليس هنالك ما يخسره، فعادة مثل هذه الفرص لا تتكرر كثيراً، خاصة وأن العمر الرياضي للاعب كرة القدم قصير، ويجب أن يستغله أفضل استغلال، وأن يسعى إلى جانب اللعب إلى الاطلاع على الثقافات الأخرى الرياضية منها وغير الرياضية وهذا ما يتطلع إلى تحقيقه مع نادي بلايث.