«النواخذة» يفاوض فتوحي ويبحث عن أجنبي ​

سامي عبدالعظيم(رأس الخيمة)​

قرر نادي دبا الفجيرة بدء التجمع الأول للموسم الجديد 10 يوليو المقبل، تمهيداً لبدء الفحوصات الطبية، قبل الانتقال إلى المعسكر الخارجي، حيث يسعى النادي لمرحلة قوية من الإعداد تمنحه فرصة خوض التحدي في الموسم المقبل بالرغبة الكبيرة في تأكيد حضوره المشرف، بالنتائج الإيجابية على غرار الموسم الماضي. ​

ويسعى مسؤولو النادي لتجديد عقد المغربي إدريس فتوحي لموسم آخر بعد مردوده القوي مع الفريق، حيث وصلت المفاوضات مرحلة جيدة، تمهيداً للإعلان رسمياً عن استمراره مع الفريق، ليكون الأجنبي الثاني مع الأردني ياسين البخيت، في حين يبحث النادي عن مهاجم أجنبي بعد الاستغناء عن دياجو ورودلفو، بينما يتجه النادي لاستعارة بعض اللاعبين المواطنين من أندية عدة حسب المراكز المطلوبة، حيث دشن هذه الخطوة عملياً رسمياً من الوحدة لضم الظهير الأيسر محمد سيف. ​

وأكد جمعة العبدولي، عضو مجلس الإدارة، مشرف الفريق الأول، أن النادي يدرك جيداً أهمية ترتيب الأوراق في الفترة المقبلة وتهيئة الظروف المناسبة التي تمنح اللاعبين فرصة إظهار أفضل ما لديهم في الاستحقاقات المختلفة، بالرغبة القوية في تحقيق طموحات النادي بالوصول إلى النتائج الإيجابية.​

وكشف العبدولي عن نية النادي التعاقد مع اللاعب حميد الماس بعد انتهاء عقده مع نادي الجزيرة، خصوصاً أنه قدم مستوى جيداً خلال فترة الإعارة، وهو ما يجعله أحد العناصر التي يمكن أن يعول عليها مع بقية اللاعبين للظهور المشرف في الموسم الجديد، موضحاً أن الجهود الكبيرة من مجلس إدارة النادي في دعم الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة أمام الفريق في الفترة الماضية من الأسباب المهمة التي مهدت الطريق أمام الأداء الفني الراقي بشهادة المراقبين، على نحو يمثل دافعاً قوياً لمتابعة المحصلة الجيدة في الموسم الجديد. ​

وأضاف: «الاستقرار في الفريق من العوامل المهمة التي تعني بوضوح الخطوة الأولى نحو الوصول إلى الأهداف المطلوبة، وبعد تمديد عقد المدرب البرازيلي كاميلي واللاعب الأردني ياسين البخيت، نسعى بكل الجهود الممكنة لحسم الملفات الأخرى المرتبطة بالفريق الأول». ​