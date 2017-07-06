محكمة كندية تغرم طهران 1.7 مليار دولار لدعمها الإرهاب

اوتاوا (وكالات)

أعلنت محكمة استئنافية كندية تأييد الحكم الصادر من محكمة أونتاريو ضد إيران بدفع غرامة قدرها مليار و700 مليون دولار تعويضاً لضحايا الإرهاب ضد مواطنين أميركيين.

وجاء تأييد المحكمة الكندية بعد أيام من حكم أصدرته محكمة فيدرالية أميركية في مانهاتن بنيويورك قضى بمصادرة مركز تجاري مكون من ستة وثلاثين طابقاً تعويضاً لضحايا الاعتداءات الإرهابية.

وينص الحكم على أن تحصل عائلات أميركيين قتلوا في ثمانية تفجيرات أو عمليات خطف رهائن اتهمت بها طهران ووقعت بين عامي 1983 و2002 على تعويضات مالية، يتم اقتطاعها من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الحكومة الإيرانية في كندا.

وكتب القاضي جيمس وليام هوريجان، في ديباجة الحكم، أنه «لا توجد إساءة في استخدام الطرق التشريعية السلمية لمكافحة الإرهاب»، مضيفاً أنه «على العكس من ذلك، منح التعويضات التي قد يكون لها تأثير رادع هو استجابة معقولة وقياسية لرعاية الدولة للإرهاب وهي تتفق تماماً مع الأخلاق القانونية الكندية».

واعتبرت المحكمة أن هذا الحكم هو انتصار جديد لضحايا الأعمال الإرهابية التي كانت إيران مسؤولة عنها بدعمها جماعات مسلحة في الشرق الأوسط مثل حزب الله في لبنان، في الفترة من 1980 وحتى 2002.