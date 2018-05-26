حمدون ينهي ترتيبات معسكر شباب الأهلي دبي في إيطاليا

منير رحومة (دبي)

عاد محمد أحمد «حمدون الصغير» مسؤول الفريق الأول للكرة بنادي شباب الأهلي دبي من إيطاليا، بعد أن اطمأن على ترتيبات إقامة المعسكر الخارجي للفريق استعداداً للموسم المقبل، حيث زار مقر إقامة البعثة، وشاهد أماكن التدريب وأكمل الإجراءات الإدارية مع متعهد المعسكر الخارجي، وذلك حرصاً على إنهاء مختلف الإجراءات المتعلقة بالمعسكر الخارجي، وضمان كل الظروف المواتية أمام الفريق لتحقيق الأهداف المرجوة من التحضيرات الخارجية، سواء من حيث الإقامة أو من حيث التجارب الودية التي سيخوضها شباب الفريق خلال وجوده في إيطاليا.

يذكر أن الفريق أقام معسكره الخارجي الموسم الماضي في هولندا، وخاض سلسلة من المباريات مع فرق هولندية من مستويات مختلفة، بينما فضل القائمون على النادي تغيير مكان المعسكر في الصيف الحالي، والتوجه إلى إيطاليا بداية من أول أغسطس المقبل. وينتظر أن تجتمع إدارة الفريق الأول مع المدرب الجديد قريباً، من أجل تحديد القائمة النهائية للمباريات الودية التي سيخوضها الفريق، بناء على التوجه الفني للمدرب، إلى جانب الإعلان عن القائمة النهائية للاعبين الذين سيتم اختيارهم للمشاركة في التحضيرات للموسم الجديد، سواء من المواطنين أو الأجانب.

على جانب آخر، تلقى حبيب الفردان، لاعب الفريق، أربعة عروض من فرق بدوري الخليج العربي، بعد اقتراب عقده من الانتهاء في يوليو المقبل، حيث دخل اللاعب مرحلة الانتقال الحر، وأصبح بإمكانه التفاوض مع الفرق الأخرى ودراسة العروض لتحديد مستقبله. يذكر أن إدارة شباب الأهلي دبي، فضلت عدم تجديد العقد بهدف استشارة المدرب الجديد، وبحث اختياراته الفنية بهدف الاستقرار على القائمة النهائية لللاعبين.

وتفيد المتابعات بأن إدارة الفريق الأول أخطرت رسمياً بعض اللاعبين الذين انتهت عقودهم مع النادي، بعدم التجديد معهم في المرحلة المقبلة، وأنهم أصبحوا خارج حسابات شباب الأهلي دبي في الموسم المقبل، بالإضافة إلى الاقتراب من إنهاء بعض الصفقات الجديد، سواء مع لاعبين مواطنين أو أجانب تم التفاوض معهم خلال الفترة الماضية، ويتوقع أن يتم الإعلان عن الأسماء الجديدة قريباً.