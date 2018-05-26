زوارق أبوظبي تعلن التحدي في رحلة الدفاع عن اللقب

خالد السعدي (كوناس)

ينطلق فريق أبوظبي في مغامرة وتحدي السباق الرئيسي اليوم للجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا2»، والتي تقام في مدينة كوناس الليتوانية، حيث يسعى فريق أبوظبي إلى الدفاع عن لقب البطولة الذي يحمله في مواجهة طموحات 30 زورقاً تشارك منها 20 زورقاً بعد التصفية في منافسات الجولة الأولى من البطولة.

وتضم المشاركة اليوم متسابقين من الإمارات، إيطاليا، ألمانيا، فنلندا، الدانمارك، النرويج، ليتوانيا، البرتغال، أميركا، فرنسا، روسيا، السويد وإنجلترا في تجمع فريد ومهيب لمحترفي منافسات «الفورمولا2» على مستوى الدول الأوروبية بشكل كبير.

وتشهد هذه البطولة، والتي تقام منافساتها منذ 28 عاماً تحت النظام الجديد للاتحاد الدولي للرياضات البحرية، إقبالاً ومشاركة كبيرين من مختلف أنحاء الدول الأوروبية، بالإضافة لحضور فرق الإمارات فريق أبوظبي وفريق الفيكتوري من خلال المنافسة والتحدي.

وكان زورق أبوظبي بقيادة راشد القمزي قد تمكن من إحراز لقب البطولة في الموسم الماضي في ثاني مشاركة له فقط من خلال المنافسة، ويسعى القمزي إلى الدفاع وبقوة عن لقبه هذا الموسم، كما يشارك معه المتسابق راشد الطاير أيضاً، ومن المقرر أن يقود القمزي في المنافسة اليوم زورق أبوظبي 1، فيما يقود راشد الطاير زورق أبوظبي 35، حيث تقتضي قوانين البطولة أن يحمل بطل العالم الرقم 1 من خلال مشاركته في الموسم التالي.