ترامب يتوعد كوريا الشمالية بإجراءات صارمة

وارسو (وكالات)
توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس كوريا الشمالية برد «شديد» بعد إطلاقها صاروخاً بالستياً عابراً للقارات، وذلك غداة دعوة واشنطن وباريس لفرض عقوبات جديدة على بيون يونج، وفي الحال دعت الصين إلى تفادي «الإقوال والأفعال» التي من شأنها زيادة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.
وقال ترامب: «أدعو جميع الأمم إلى مواجهة هذا التهديد العالمي، وإلى أن تظهر لكوريا الشمالية أنه هناك عواقب لسلوكها السيئ للغاية»، مؤكداً: «نحن ندرس أموراً شديدة جداً»، مضيفاً: «هذا لا يعني أننا سننفذها».
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وقال: «إنهم يتصرفون بطريقة خطرة جداً جداً، ويجب أن يتم فعل شيء».
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