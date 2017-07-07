ترامب يتوعد كوريا الشمالية بإجراءات صارمة

وارسو (وكالات)

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس كوريا الشمالية برد «شديد» بعد إطلاقها صاروخاً بالستياً عابراً للقارات، وذلك غداة دعوة واشنطن وباريس لفرض عقوبات جديدة على بيون يونج، وفي الحال دعت الصين إلى تفادي «الإقوال والأفعال» التي من شأنها زيادة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وقال ترامب: «أدعو جميع الأمم إلى مواجهة هذا التهديد العالمي، وإلى أن تظهر لكوريا الشمالية أنه هناك عواقب لسلوكها السيئ للغاية»، مؤكداً: «نحن ندرس أموراً شديدة جداً»، مضيفاً: «هذا لا يعني أننا سننفذها».

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البولندي أندريه دوداً إنه يبحث اتخاذ «إجراءات صارمة» ضد كوريا الشمالية، لكنه لن يرسم «خطاً أحمر» من النوع الذي رسمه سلفه الديمقراطي باراك أوباما دون أن ينفذه بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقال: «إنهم يتصرفون بطريقة خطرة جداً جداً، ويجب أن يتم فعل شيء».