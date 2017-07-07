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تعهد بمواجهة الإرهاب وانتقد سلوك روسيا «المزعزع للاستقرار»

ترامب يتوعد كوريا الشمالية بإجراءات صارمة
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تاريخ النشر: الجمعة 07 يوليو 2017

وارسو (وكالات)

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس كوريا الشمالية برد «شديد» بعد إطلاقها صاروخاً بالستياً عابراً للقارات، وذلك غداة دعوة واشنطن وباريس لفرض عقوبات جديدة على بيون يونج، وفي الحال دعت الصين إلى تفادي «الإقوال والأفعال» التي من شأنها زيادة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وقال ترامب: «أدعو جميع الأمم إلى مواجهة هذا التهديد العالمي، وإلى أن تظهر لكوريا الشمالية أنه هناك عواقب لسلوكها السيئ للغاية»، مؤكداً: «نحن ندرس أموراً شديدة جداً»، مضيفاً: «هذا لا يعني أننا سننفذها».

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البولندي أندريه دوداً إنه يبحث اتخاذ «إجراءات صارمة» ضد كوريا الشمالية، لكنه لن يرسم «خطاً أحمر» من النوع الذي رسمه سلفه الديمقراطي باراك أوباما دون أن ينفذه بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

 وقال: «إنهم يتصرفون بطريقة خطرة جداً جداً، ويجب أن يتم فعل شيء».

وخلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إن التجربة الصاروخية: «تشكل تصعيداً عسكرياً واضحاً وصريحاً»، مضيفة أنه «في الأيام المقبلة سنعرض على مجلس الأمن قراراً لرفع الرد الدولي بما يتناسب مع تصعيد كوريا الشمالية الجديد». ... المزيد
     
 