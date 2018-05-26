دبي (الاتحاد)

تنطلق عصر اليوم بمضمار كوراه الأيرلندي، فعاليات اليوم الثاني من مهرجان سباق الجنيز الأيرلندي، الذي يتألف من 8 أشواط متضمنة سباق 1000 جنيز الكلاسيكي للفئة الأولي لمسافة الميل والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة (مهرات) في سن ثلاث سنوات والبالغ إجمالي جوائزه المالية 400 ألف يورو، وسباق تتارسالز جولد كب المخصص للفئة الأولى.

وتتهيأ مهرة جودلفين «سوليلوكوي» لمواجهة التحدي الأكبر في مسيرتها القصيرة عندما تواجه 12 مهرة منافسة.

وهذه المهرة ابنة الفحل «دباوي»، والتي تواصل تحسين مستواها مع كل مشاركة، تسافر إلى أيرلندا على خلفية احتلالها المركز السادس عن جدارة في نيوماركت بسباق 1000 جنيز الشهر الماضي.

وقد جاءت تقريباً بفارق طول وربع الطول خلف «هابيلي» (الثالثة)، والتي تبدو مجدداً منافسة قوية اليوم.